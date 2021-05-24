新华社拉姆安拉5月23日电（记者熊思浩）巴勒斯坦总统府发言人纳比勒·鲁代纳23日发表声明说，以色列对东耶路撒冷谢赫杰拉地区的持续包围、与巴勒斯坦民众在阿克萨清真寺的持续冲突，可能使局势再度紧张和升级。

据巴勒斯坦媒体和以色列媒体报道，以色列警方23日护送120多名犹太人前往位于耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）阿克萨清真寺举行活动，遭到巴勒斯坦民众反对和阻拦。此前，以警方将年轻的巴勒斯坦民众从阿克萨清真寺清出。以警方规定，进入阿克萨清真寺做礼拜的巴勒斯坦人年龄不得低于45岁，且符合年龄要求的巴勒斯坦人需在入口处将身份证交给以警察。

21日，大量巴勒斯坦民众聚集在阿克萨清真寺进行祷告，庆祝巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列达成停火协议。其间，数百名巴勒斯坦民众与以色列警察发生冲突。

鲁代纳说，以色列公然无视和破坏国际社会巩固停火和准备重建加沙地带的努力，以方应对此承担“直接责任”。他敦促美国紧急干预，防止以色列将地区局势拖回挑衅和升级的轨道。

20日晚，哈马斯与以色列方面各自宣布，双方已达成停火协议，停火从21日凌晨开始。至此，本轮历经11天、造成数千名平民伤亡的巴以军事冲突在国际社会斡旋下按下停止键。

自4月中旬斋月以来，因以方限制巴勒斯坦民众进入耶路撒冷老城圣殿山及要求十余户巴勒斯坦人搬离东耶路撒冷的谢赫杰拉地区等原因，巴以多次发生冲突。5月上旬，巴勒斯坦民众与以色列警察两次在耶路撒冷老城圣殿山爆发严重冲突；5月10日，哈马斯等加沙地带武装组织与以色列方面爆发冲突。

位于耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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