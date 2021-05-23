人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西累计新冠确诊病例超1600万例

2021年05月23日12:08 | 来源：新华网
小字号

新华社圣保罗5月22日电（记者宫若涵）巴西卫生部22日傍晚公布的最新数据显示，过去24小时全国新增新冠确诊病例76490例，累计确诊16047439例；新增死亡病例1899例，累计死亡448208例。

根据世界卫生组织的最新数据，目前巴西累计新冠确诊病例数位列全球第三，累计死亡病例数排在全球第二。

巴西主流媒体根据各州卫生厅数据统计得出，在截至22日的一周里，巴西日均新增确诊65127例，比两周前增长7%；日均新增死亡1920例，比两周前下降10%。截至22日20时，全国有41830634人至少接种一剂新冠疫苗，占总人口的19.75%，20572545人接种两剂疫苗，占总人口的9.72%。

对于马拉尼昂州20日确认发现巴西首批印度报告的变异新冠病毒B.1.617感染病例，巴西卫生部长马塞洛·凯罗加22日表示，没有迹象表明这种变异病毒在巴西发生了社区传播，政府将采取措施阻断该病毒的传播，例如在机场和高速公路等人流密集区域加大新冠病毒检测力度。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部