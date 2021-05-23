新华社圣保罗5月22日电（记者宫若涵）巴西卫生部22日傍晚公布的最新数据显示，过去24小时全国新增新冠确诊病例76490例，累计确诊16047439例；新增死亡病例1899例，累计死亡448208例。

根据世界卫生组织的最新数据，目前巴西累计新冠确诊病例数位列全球第三，累计死亡病例数排在全球第二。

巴西主流媒体根据各州卫生厅数据统计得出，在截至22日的一周里，巴西日均新增确诊65127例，比两周前增长7%；日均新增死亡1920例，比两周前下降10%。截至22日20时，全国有41830634人至少接种一剂新冠疫苗，占总人口的19.75%，20572545人接种两剂疫苗，占总人口的9.72%。

对于马拉尼昂州20日确认发现巴西首批印度报告的变异新冠病毒B.1.617感染病例，巴西卫生部长马塞洛·凯罗加22日表示，没有迹象表明这种变异病毒在巴西发生了社区传播，政府将采取措施阻断该病毒的传播，例如在机场和高速公路等人流密集区域加大新冠病毒检测力度。

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