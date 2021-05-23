新华社布拉柴维尔5月22日电 金沙萨消息：刚果（金）政府22日说，位于该国东北部北基伍省的尼拉贡戈火山当晚喷发，目前尚无重大人员伤亡和财产损失的报告。

刚果（金）政府发言人姆亚雅说，尼拉贡戈火山22日晚7时左右开始喷发，总理卢孔德在首都金沙萨主持紧急会议后，启动人员疏散计划。

据当地媒体报道，火山喷发在北基伍省首府戈马市及其周边地区引发一定程度恐慌，数千名当地居民越过边境，逃往邻国卢旺达。

当地媒体还援引戈马火山观察站负责人的话说，火山熔岩正缓慢流向戈马市，但不会构成重大威胁。

北基伍省政府发言人说，由于火山活动走向尚难预测，省政府已组织戈马地区民众有序撤离危险地区。

中国驻刚果（金）大使馆紧急提醒戈马地区中国公民提高警惕，密切关注当地政府预警信息，服从当地政府撤离、疏散及其他有关安排。

尼拉贡戈火山距离戈马市约18公里，位于刚果（金）、乌干达和卢旺达交界的维龙加山脉，是非洲地区较为活跃的火山。尼拉贡戈火山曾于2002年大规模喷发，造成戈马大部分地区被火山熔岩覆盖，50多万人逃离家园。

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