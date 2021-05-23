新华社东京5月23日电（记者王子江）23日，东京奥运会倒计时两个月，国际奥委会和日本高层如期举办的决心越加坚定，但随着筹备进入冲刺阶段，奥运会也必须应对好两个考验:第一、日本国内的疫情不能失控；第二、日本国内的反对力量不能失控。

当前，日本全国的疫情形势仍然严峻，被列入紧急状态的地区不断增多，日期不断延长。大阪地区的医疗系统已“接近崩溃”，北海道和冲绳县两地单日新增确诊病例22日还创下新高。5月21日，冲绳县也被追加列入紧急状态实施范围。首相菅义伟还透露，将于本月底决定是否延长东京都等地的紧急状态期限。

东京医学会主席宫泽孝幸始终对日本政府控制疫情的方式持批评态度，他最近在接受采访时说，一旦放松警惕，变异病毒将会快速传播，日本将出现疫情大爆发的风险，“举办奥运会将变得毫无希望。”

政府抗疫不力，导致疫情持续恶化，民众对菅义伟政府的信任持续下降，对奥运会的支持率也创下新低。最新的民意调查结果显示，反对奥运会如期举行的民众比例达到了83%。公开反对奥运会的声音持续高涨，日本律师联合会前会长宇都宫健儿发起要求停办东京奥运会的在线签名活动，赞同人数超过35万人。接近70%的日本企业也希望奥运会取消或者再次推迟举办，连软银社长孙正义都表示，不赞成各国和地区派运动员到日本参赛。

由6000名医生组成的东京医生协会，也联合向菅义伟、东京都知事小池百合子以及日本奥运大臣丸川珠代递交了公开信，反对东京奥运会的举办，理由是在目前的疫情下，日本的医疗体系难以支撑如此盛大的活动。日本政府新冠专家小组负责人尾身茂在参院内阁委员会发言时也表示：“无法判断东京奥运会是否应该举行。”

面对日本全国上下的质疑之声，国际奥委会和日本方面上周反复表达了奥运会举办的决心。国际奥委会与日本各方举行为期三天的会议，为奥运会的筹备进行了详细的磋商。国际奥委会主席巴赫不仅表达了决心，还提供了更多的解决方案，首先，他承诺入驻奥运村的所有人员中，至少75%的运动员和随队人员都将会接种疫苗；第二，他承诺国际奥委会将向奥运会派出医疗人员，以缓解东京奥运会医护人员不足的问题。

国际奥委会副主席、东京奥组委协调委员会主席科茨在三天的会议后告诉记者，即使到7月23日，东京的疫情形势仍然和现在一样处于紧急状态之下，奥运会也仍将如期举行。这相当于告诉全世界：为了保证奥运会的举行，日本将至少维持目前的防控措施，以保证国内疫情不失控。

为了安抚国内的反奥者，东京奥组委主席桥本圣子在前一天的发布会上也提出了一些具体的减轻国内病毒传播的方案，第一，将海外参会人员的数量从18万减少到8万；第二，征召退休的医护人员服务奥运。日本政府也立刻快马加鞭，紧急批准两种国外疫苗在日本使用，以加快普通日本群众的接种进程。菅义伟21日会见小池百合子，表达了在首都地区加速接种疫苗的决心，同时再次承诺一定要让奥运会如期举行。

那么，日本的疫情会不会失控？根据过去一年日本抗疫的经验和教训，只要不撤销紧急状态，不鼓励国内旅游和消费，疫情基本能够维持稳定。但国内反对力量会不会失控将是一个更加复杂的问题，因为疫情的原因，日本的经济已经遭受重大打击，今年第一季度日本实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降5.1%。保奥运和保经济很大程度上是冲突的两面，也进一步加深了民众对奥运的敌意。

更重要的是，今年下半年，日本有两场重要选举：一是执政党自民党9月的总裁选举；二是10月的众议院换届选举。菅义伟和执政党如何应对反对的力量，不被选举绑架，让奥运会成功举办，将是一场不小的考验。

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