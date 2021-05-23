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巴基斯坦总理：巴中友好关系正不断发展深化

2021年05月23日09:44 | 来源：新华网
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新华社伊斯兰堡5月22日电（记者李浩 蒋超）巴基斯坦总理伊姆兰·汗21日说，巴基斯坦和中国之间的友好关系正不断发展深化。

伊姆兰·汗在首都伊斯兰堡出席中国“华龙一号”海外首堆工程卡拉奇核电站2号机组商运验收仪式时说，21日是巴中建交70周年纪念日，两国“铁杆”情谊不仅在于政府间，更可贵的是两国人民对彼此拥有深厚感情。

他说，在巴基斯坦人民心中，中国是一位总会在他们有困难时伸出援手的真朋友。中国在过去数十年里取得巨大发展成就，包括消除绝对贫困，这值得巴基斯坦学习。

“在我看来，消除绝对贫困就像是打了一场大胜仗，但这场胜利绝非一日之功。巴基斯坦能够从中国的脱贫经验中学到很多。”他说。

伊姆兰·汗说，卡拉奇核电站2号机组的商运与巴基斯坦对清洁能源的需求十分契合，并且该项目也能让巴方人员学习最先进的核电技术。

据了解，卡拉奇核电站2号机组采用中国具有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”堆型。该机组于2015年8月开工建设，今年3月完成首次并网。5月20日，该机组完成100小时连续稳定运行验收，各项性能指标达标，目前已正式投入商业运行。

卡拉奇核电站2号机组预计年发电量将达到约90亿千瓦时，能够满足当地超过400万户家庭全年用电需求，相当于每年减少标准煤使用312万吨，减少二氧化碳排放816万吨，对优化巴能源结构、推动实现全球碳达峰碳中和目标和共同应对全球气候危机具有重要意义。

(责编：崔越、刘洁妍)

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