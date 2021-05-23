新华社北京5月22日电 题：美国鼓动设定全球最低企业税率背后有何盘算

新华社记者曹筱凡

美国财政部20日表示，美财政部官员已在二十国集团和经济合作与发展组织的相关会议上提议，为跨国企业全球利润设定最低15%的税率，以推动国际税收体制改革谈判。观察人士认为，此举是另一种形式的“美国优先”，意在配合拜登政府为巨额基建计划筹资而推行的增税计划，维持美国企业的全球竞争力，并借此修复一度紧张的美欧关系。

回笼海外收益充实财政

舆论普遍认为，鼓动设定全球最低企业税率的背后，是让全球为美国利益“埋单”的思路，防止美国企业将业务转移到海外，弥补拜登政府试图提高美国企业税率可能给美国带来的“损失”。

美国财政部4月7日公布《美国制造税收计划》，将美国企业税税率由21%上调至28%，并将企业海外利润的最低税率从10.5%提高至21%，以限制海外避税、激励企业在美国国内扩大投资。

白宫预计，增税计划将使联邦政府在未来15年增加约2万亿美元收入，抵消拜登政府基建计划的成本。

近年来，跨国互联网公司在全球赚取高额利润的同时，被指责利用现行国际税务体系漏洞，实现程度惊人的逃税。有第三方调研报告显示，过去十年里，亚马逊、谷歌、苹果、脸书、微软、奈飞六家美国公司应纳税额和实纳税额的差值超过1500亿美元。

据测算，一旦设定全球最低企业税率，全球约100家规模最大、利润最高的企业会受到新税收规则影响。美国财政部预计，阻止美企将利润转移至海外将带来大约7000亿美元的联邦收入。

维护美企全球竞争力

在拜登政府增税计划的框架下，为全球企业税率设定底线可防止在低税率地区纳税的企业，比向美国政府纳税的企业拥有更多竞争优势，实际上是给美国企业竞争力上了一道保险。

《华尔街日报》援引毕马威会计师事务所华盛顿国家税务局负责人马纳尔·科温的话报道，在美国实施高离岸税率的情况下，设定全球最低企业税率会减轻美国企业的压力。

路透社指出，此举是希望在减少税基受侵蚀的前提下，使美国企业避免陷入财务上的不利竞争地位，帮助其在创新、基建及其他领域继续发展壮大。

新加坡《联合早报》评论认为，美国欲借此机会，维护其“世界经济秩序领导者角色”，表面上谈的是多边主义，现实不过是另一种形态的“美国优先”。

美欧步调难统一

多年来，设定全球最低企业税率是经合组织国家等倡导的国际税改重要目标。分析人士认为，不同于美国前总统特朗普任内保护美国技术巨头利益的原则，拜登政府此番推动全球税收统一阵线措施，有助于修复受损的美欧关系。

《金融时报》指出，推动设定全球最低企业税率标志着拜登政府在国际经济政策上的转向，预示着跨大西洋关系的改善。

然而，观察人士认为，欧美对全球最低企业税率看似有共识，实则不然。欧洲各国税率差异大、经济发展水平愈加分化，要达成统一标准并非易事。如果建立统一的税收“联盟”，体量更小的成员国难免成为大国稳定税收收入的“垫脚石”。例如，爱沙尼亚、爱尔兰和瑞典等国家人口稀少，自然资源匮乏，只能通过低税率吸引外资，提高全球竞争力。因此，发达国家之间步调难以协调。

(责编：崔越、刘洁妍)