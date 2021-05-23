新华网北京5月21日电（满旭蕊）20日下午，中巴建交70周年青少年科学教育合作项目在京启动，中巴双方采取线上线下相结合形式，分别在北京和伊斯兰堡设立会场。中国科协副主席、世界公众科学素质组织筹委会主任孟庆海，巴基斯坦科学基金会主席沙希德·穆罕默德·拜格，巴基斯坦驻华大使馆政治参赞阿韦斯·阿赫迈德·汗，中国驻巴基斯坦大使馆一等秘书贾伟参加活动并致辞。中国科协国际联络部副部长王庆林、中国科普研究所所长、世界公众科学素质组织筹委会秘书长王挺、巴基斯坦科学基金会和青少年科技中心相关负责人参加会议。

孟庆海表示，中国科协高度重视中巴科技与人文交流合作，在科技教育合作、工程能力互认、人才培训交流等方面取得丰硕成果。2020年年底，中国科协与巴基斯坦科学基金会等机构共同发起成立了世界公众科学素质组织筹委会，推动国际公众科学素质提升。中国科协青少年科技中心与巴基斯坦科学基金会签订三年合作计划，这将是中国科协与巴方开展人文科技交流的又一重要行动。期望未来三年，中巴双方在教师培训、科教资源共享、青少年科技教育活动等方面开展深入务实的交流与合作，为中巴科学教育可持续发展和共同繁荣做出贡献。

沙希德·穆罕默德·拜格表示，中巴关系源远流长，成果丰硕，在科学技术领域形成了许多影响深远的政策、文件和工程。巴基斯坦科学基金会乐于向中国科协青少年科技中心等友好合作伙伴汲取有益经验，促进本国科学技术事业发展。双方签署合作意向书，将开启中巴科学教育合作新篇章，有力促进科技发展成果惠及本国民众。

贾伟和阿韦斯·阿赫迈德·汗分别代表两国使馆对项目的意义给予肯定，表示将支持双方进一步开展深入合作。

中国科协青少年科技中心主任辛兵和巴基斯坦科学基金会主席沙希德·穆罕默德·拜格通过线上线下结合的方式代表双方签署科学教育合作意向书。双方聚焦巴基斯坦科学教育发展，启动科学教育三年合作项目，共同发布《中巴科学教育百校联盟合作倡议》，未来将培训千名当地教师、支持400所当地中学提升科学教育能力，推动双方合作行稳致远。

此次项目合作是献礼中巴建交70周年、落实中巴经济走廊建设的重要工作成果之一。中国科协青少年科技中心与巴基斯坦科学基金会以科学教育为纽带，深化双方合作基础，推进中巴民心相通，打造“一带一路”科技教育合作旗舰项目，服务“一带一路”高质量发展。

作为此次合作的重要内容，世界工程组织联合会主席龚克为中巴科技教师和青少年讲授了题为《融工程教育于可持续发展》的工程教育第一课。

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