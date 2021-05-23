“新疆是个好地方”视频交流会在德举行。图片来源：中国驻德国大使馆网站

人民网柏林5月22日电 （记者李强）5月21日，中国驻德国使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。驻德国大使吴恳和自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记徐海荣、自治区党委常委、宣传部部长田文、自治区人民政府副主席吉尔拉·依沙木丁出席。来自德政党、议会、工商、文教等各界人士及《南德报》、《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、《经济日报》、《科技日报》、中新社、《欧洲时报》等多家中外媒体应邀参加。

吉尔拉副主席作主旨讲话并全面介绍新疆在党中央领导下坚持以人民为中心的发展思想，社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、城乡面貌发生巨大变化、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固、宗教领域和睦和顺等各方面情况。他表示，新疆已连续四年多未发生暴恐案件。“十三五”期间地区生产总值由9306.88亿元增加到13797.58亿元，2020年城镇居民人均可支配收入是2010年的2.41倍，2021年第一季度经济同比增长12.1%。现行标准下新疆306.49万农村贫困人口已全部脱贫，贫困人口基本医疗保险、大病保险参保率均达到100%。新疆依法切实保障各民族人民平等管理国家事务的权利及信教群众的正常宗教活动和宗教需求。

吉尔拉副主席逐一驳斥了所谓新疆“强迫劳动”“种族和文化灭绝”“家庭分离”“强制绝育”及涉教培中心的各种谣言谎言并强调，新疆所做一切光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆各族人民。国际上越来越多的有识之士也愈发看清了美西方反华势力炮制涉疆假新闻的阴谋。我们欢迎大家来新疆走一走、看一看，听一听新疆各族人民的心声，见证完全不同于美西方反华势力所刻画的新疆。

吴恳大使发表致辞并表示，“新疆是个好地方”，但过去一段时间，特别是2016年以前曾深受分裂势力、极端势力和暴恐势力之害。回想2016年柏林圣诞市场恐袭的惨烈场景，相信德国公众能够对新疆人民的遭遇感同身受。美国和西方一些反华势力出于对中国的偏见和政治目的，大肆编造和散布涉疆谎言和虚假信息。新疆饱受暴恐危害时，他们充耳不闻；新疆四年来未再发生一起恐怖案件，他们却开始煽风点火。他们关心的根本不是“新疆人权”，而是“以疆制华”的政治图谋，所谓的人权指控只不过是他们搞地缘政治和宣传战的工具而已。所谓“种族灭绝”“强迫劳动”等无端指责枉顾事实和法理。如果说连为赚取优厚报酬自愿采摘棉花都被视为“强迫劳动”，那么包括德国在内的一些欧洲国家在收获季节雇佣采摘芦笋和葡萄的季节工算不算“强迫劳动”呢？

吴大使指出，虽然历史的车轮已经驶入21世纪，但“谎言重复一千遍就是真理”这句话给予人类的历史教训依旧值得警醒。“兼听则明，偏信则暗”，理性思辨也是德国文化的精神追求。没有谁能比新疆各族人民更了解新疆的真实情况，也没有谁比他们更有资格评价当地的人权状况。过去几年，来自100多个国家的1200多名各界人士到新疆参访，留下了深刻而美好的印象。美国《国际聚焦》杂志记者在参访后写到，“或许有人认为这些年轻人受到了胁迫，但快乐是装不出来的”。我们真诚地欢迎德国各界朋友和人士在疫情过后到新疆参观访问，希望今天的交流会能帮助各位更深入、更全面地了解新疆。

交流会上还播放了《新疆是个好地方》主题片及反映新疆风土人情、发展成就和人民幸福生活的系列短片。来自新疆的教培结业学员、外出务工人员、寄宿学校学生、宗教界和维族妇女代表以及政府相关负责人等分别结合亲身经历讲述“新疆故事”、介绍事实真相、澄清误解谣言，并就新疆反恐维稳形势、各领域发展和扶贫工作情况等问题与嘉宾互动交流。

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