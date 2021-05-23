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中方代表作为安理会轮值主席就巴以停火发表新闻谈话

2021年05月23日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国5月22日电 （记者李晓宏）当地时间5月22日，联合国安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军就巴以停火发表经安理会全体成员协商一致的新闻谈话。

张军说，安理会成员欢迎宣布于5月21日开始的巴以停火，认可埃及、其他地区国家、联合国、中东问题“四方机制”及其他国际伙伴发挥的重要作用。安理会呼吁全面遵守停火。

张军说，安理会成员对在暴力中丧生的平民表示哀悼。安理会成员强调必须立即向巴勒斯坦平民特别是加沙地区提供人道援助。安理会成员支持联合国秘书长有关呼吁，希望国际社会同联合国一道制定综合有力方案，促进迅速、可持续的重建与恢复。

张军说，安理会成员强调应当立即恢复全面平静，重申基于以色列和巴勒斯坦两个民主国家在安全和公认的边界内和平共处、比邻而居的愿景，实现全面和平至关重要。

5月21日，以色列与加沙地带武装开始停火，结束为期11天的冲突。此次安理会主席新闻谈话由中国、挪威、突尼斯同法国共同倡议提出，经安理会全体成员协商一致发表。

(责编：崔越、常红)

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