人民网河内5月23日电 （记者刘刚）越南第十五届国会代表及地方各级人民议会代表选举5月23日举行，全国具有投票资格的6900万选民，在约8.5万个投票站投票。按照计划，5月23日投票结束后10日内，将公布乡、县、省三级人民议会代表选举结果，20日内将公布国会代表选举结果。

记者在越南首都河内市青春郡（区）皇家都市区一投票点看到，选民们早上七点开始陆续前来投票。为做好投票期间疫情防控，投票点工作人员提醒选民佩戴口罩，并保持安全距离。

越南新一届国会预计将由500名国会代表组成，任期5年。共有866名候选人符合国会代表参选资格。从结构看，女性候选人比例为45.38%，少数民族候选人比例为21.36%，党外人士候选人占比8.55%，40岁以下年轻候选人占比25.87%，有自荐候选人9名。

此次投票还将选出3726名省级人民议会代表、22952名县级人民议会代表、242312名乡级人民议会代表，任期均为5年。

越南国会秘书长、办公厅主任裴文强此前介绍，新一届国会第一次会议预计将于7月20日至8月3日举行，其中将用6天时间讨论并选举新一届国会主席、国家主席、总理等国家机构领导人。

为贯彻今年年初越共十三大通过的决议，越南第十四届国会第十一次会议3月31日已选举王庭惠为新一任国会主席，4月5日分别选举阮春福为新一任国家主席、选举范明政为新一任政府总理。

越南国会是越南人民最高代表机构和国家最高权力机关，国会行使立法权，决定国家重大事务，并对国家机构运行行使最高监督权。（完）

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