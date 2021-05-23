巴西卫生部长马塞洛·凯罗加21日说，北部马拉尼昂州已经出现印度报告的变异新冠病毒确诊病例，政府“正在尽全力”防止这种变异病毒在国内传播。

马拉尼昂州20日通报，该州已经发现6例印度报告的变异新冠病毒B.1.617感染病例，这是巴西首次确认这种变异病毒感染病例。

所有确诊人员都来自同一艘货船，其中一名印度籍感染船员出现严重新冠症状，被空运至医院接受治疗。船上24人中，15人的新冠病毒检测结果呈阳性，包括那6名感染印度报告的变异病毒人员。

这艘货船先前去过南非，现在位于马拉尼昂州首府圣路易斯市的圣路易斯港附近。

凯罗加告诉媒体记者，卫生部门“迅速”发现这些确诊病例，随后动用了“所有卫生手段”，感染者和密切接触者都处于隔离状态，“我们希望印度报告的变异病毒不会在巴西传播”。

巴西卫生部门21日通报，全国累计新冠确诊病例已经超过1597万例，单日新增76855例；累计新冠死亡病例超过44.6万例，单日新增2215例。

巴西目前是全球累计新冠死亡病例数第二多的国家，仅次于美国，同时是全球累计新冠确诊病例数第三多的国家，仅次于美国和印度。

依据路透社所作新冠病例数统计，拉美地区的累计新冠死亡病例数21日超过100万例，其中接近半数死亡病例数来自巴西。

由于新冠疫情持续吃紧，巴西卫生监督局承受压力，一些州呼吁这一机构尽快批准使用俄罗斯“卫星V”新冠疫苗。

巴伊亚州21日呼吁巴西卫生监督局在7天内批准使用“卫星V”疫苗，这一提议获得不少州赞同。

今年4月底，巴西卫生监督局曾反对马拉尼昂州和其他一些州提出进口“卫星V”疫苗的建议，理由是担心“风险”、“严重”副作用及缺乏安全数据等。

巴西东北部地区多州州长21日在联合记者会上说，他们相信巴西卫生监督局将转变原先想法，批准紧急进口“卫星V”疫苗。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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