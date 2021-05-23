希腊首都附近19日发生山火，当局出动数百名消防员、军人和志愿者灭火，截至22日上午，随着天气条件好转，火情基本得到控制。

法新社援引希腊民防部门消息报道，19日晚有人在科林斯湾附近一处橄榄林中燃烧植被，引发这场山火。大火在强风助力下推进至首都雅典所在的阿提卡大区西部，着火区域距离首都雅典六七十公里，烟雾飘散到雅典市区上空。

19日以来，消防部门出动300多名消防员、20余架灭火飞机灭火，军人、志愿者等也协助灭火。至少10个村庄、2所修道院内人员被紧急疏散。山火烧毁至少数十栋房屋，好在没有人员伤亡报告。

消防部门官员斯特凡诺斯·科洛库里斯告诉当地电视台，这是过去二三十年以来规模最大的山火之一。

科洛库里斯说，在有利的天气条件下，消防人员已控制火势，不过仍有零星火点未被扑灭。

雅典大学研究环境灾害应对的教授尤希姆伊奥斯·莱卡斯说，这场山火过火面积超过55平方公里，其中包括松柏林和农业用地等，对生态环境破坏巨大，需要采取行动防止秋季相关区域发生山地滑坡和洪水灾害。

过去一周来，希腊经历罕见高温。一些环保人士认为，全球山林野火发生频次越来越高，这一现象是气候变化的“症状”之一。

希腊属于典型的地中海式气候，夏季高温干旱，遇上持续大风天气，极易发生山火。2018年7月下旬，雅典以东大约30公里处的海滨度假胜地马蒂村一带发生多场山火，导致102人死亡。希腊政府因应对火情不力遭到国内舆论和民众批评，时任国家警察总长和国家消防总长被革职。（郭倩）（新华社专特稿）

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