印度航空公司21日晚发表声明说，该公司大约450万名客户的数据遭黑客窃取，这些客户遍及全世界。

声明说，黑客窃取的数据包括客户姓名、信用卡账号和护照信息，“我们对由此造成的不便深感抱歉，希望广大旅客继续支持和信任我们”。

印度航空已着手采取补救措施，与外部专家和信用卡公司合作加强数据安全。

印度航空3月披露，国际航空电信公司曾于2月通知印度航空，注意到一起“非常复杂”的黑客攻击，印度航空2011年8月至2021年2月期间登记的客户数据恐被泄露，另有其他多家航空公司受波及。

印度航空是全球航空运营商联盟星空联盟的成员之一。参加该联盟的其他多家航空公司3月提醒各自乘客群体，黑客攻击事件造成客户数据泄露，涉及客户姓名和航班号。

近年发生多起黑客入侵航空公司网站窃取用户数据的事件。

英国航空公司2018年遭黑客攻击，40万名客户数据泄露，英国监管部门2020年因这起事件对英航处以2800万美元罚款。

英国易捷航空公司去年披露，该公司大约900万名客户的电子邮箱、出行信息等数据遭黑客窃取。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)