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第17届威尼斯国际建筑双年展开幕

2021年05月23日05:13 | 来源：新华社
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　　新华社罗马5月22日电（记者叶心可）第17届威尼斯国际建筑双年展22日在意大利威尼斯正式拉开帷幕。中国国家馆作为最大的国家馆之一亮相本届展览，另有十余位中国艺术家和建筑师的作品与圣马力诺国家馆合作展出。

　　本届威尼斯国际建筑双年展设有61个国家馆，另有来自46个国家和地区的112个团队和个人参展，主题是“我们将如何共居”，分为“在多元生物之中”“新家庭”“新兴社群”“跨境”以及“同一个星球”等五个单元。

　　作为最大的国家馆之一，中国国家馆的主题是“院儿——从最大到最小”，由清华大学建筑学院副院长、清华大学建筑设计研究院副总建筑师张利策划，通过“院儿”这一传统的人居建筑形式探索人类共居的多种可能，展出100多位中国艺术家和建筑师的作品。

　　除中国国家馆以及以个人名义参展的中国艺术家的作品外，还有十余位中国艺术家和建筑师的作品受邀在圣马力诺国家馆展出。

　　圣马力诺国家馆馆长、圣马力诺议员保罗·龙代利表示，此次合作是圣马力诺和中国2015年签署的“友谊项目”协议的一部分。他说，圣中两国的密切关系有着悠久的历史，今年亮相威尼斯国际建筑双年展的这座展馆“正是这段历史的一部分”。来自重庆的艺术家傅榆翔应邀担任圣马力诺国家馆友谊项目“雕塑建筑”的执行策展人。

　　本届威尼斯国际建筑双年展原定于去年举行，受新冠疫情影响曾两次延期。此次展览将从5月22日持续至11月21日，展期6个月。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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