本报驻巴基斯坦记者 程是颉

“巴中交往独具特色，巴基斯坦人民习惯用‘比山高、比海深、比蜜甜’来形容巴中全天候友谊，这样的描述恰如其分。”在中国和巴基斯坦建交70周年之际，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维在接受本报记者采访时表示，巴基斯坦与中国真诚相交，两国合作不附带条件，是真正的好朋友、好兄弟。巴中关系自建交以来不断发展深化，已经成为国与国交往的典范。

巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一。1951年5月21日，中巴正式建交。70年来，两国互信和友谊历经国际风云变幻考验，始终坚如磐石，已发展成为全天候战略合作伙伴。阿尔维说，回顾过去70年的交往，巴中两国共同书写了许多动人篇章：在新中国打破外部封锁、恢复联合国合法席位时，巴基斯坦尽最大努力支持；在抗击新冠肺炎疫情时，中国政府派出医疗专家组对巴方进行疫情防控指导，中方第一时间向巴基斯坦提供疫苗援助……“越是在困难时刻，就越显示出巴中友谊和团结。”

中巴携手共建“一带一路”硕果累累，构建新时代更紧密的中巴命运共同体理念深入人心。阿尔维表示，共建“一带一路”，有助于推动各方经济沟通、技术互补、思想交流，对促进世界发展具有深远影响。巴中“一带一路”合作极其广阔，不附带任何政治条件，是真正的经济交流合作。它极大改善了巴基斯坦的能源短缺问题，提高了人民生活水平，教育、产业、就业各领域发展也不断加快。

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目，于2013年启动建设。2015年，中巴两国政府确定了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。阿尔维说，中巴经济走廊是一个富有远见的项目，目前正聚焦特别经济区建设，吸引中国和其他国家企业来此投资兴业，这将有利于推动巴工业化进程，创造更多就业机会。此外，瓜达尔港能够为中亚国家提供理想的出海通道，有利于深化地区互联互通。“中巴经济走廊建设对于巴基斯坦有着极其重要的意义。”

“巴中友好合作大有可为。”阿尔维表示，巴方大力鼓励双边投资，愿为中方投资创造良好的营商环境。同时，巴基斯坦还将积极推动在双边贸易中使用人民币结算，深化双方在金融领域的互信合作。

阿尔维表示，巴中人文交流密切。近期，巴基斯坦国家遗产和文化署与中国国家文物局签署《关于协同开展“亚洲文化遗产保护行动”的联合声明》，将在联合考古、文化遗产保护修复等领域开展务实合作。“两国‘铁杆’情谊不仅存在于政府间，两国人民也视彼此为亲密朋友。”

阿尔维祝贺中国共产党成立100周年。他说，中国共产党领导中国人民取得了巨大的发展成就，尤其是完成了消除绝对贫困的艰巨任务。“让数亿民众摆脱贫困，十分了不起。巴基斯坦正在学习中国的脱贫经验，从教育、医疗、就业、社会福利等多方面入手，希望让越来越多的巴基斯坦民众摆脱贫困。”

“当前国际局势动荡不安，解决问题的真正方法不是武力，而是联通。”阿尔维认为，人们在经济上合作越多，彼此之间的交流和拥抱就越多，发生冲突的机会也就越少。只关心自身，全然不顾世界上其他国家利益的做法是不可取的。巴中两国在国际事务上观点相似，在涉及彼此核心利益问题上始终相互支持。“当一些西方人士习惯于从利益角度看待问题时，巴中两国用实际行动表明，要重视民生福祉，要促进地区和世界的和平与发展。”阿尔维表示，巴中关系已站在新起点上，巴中在双边以及国际事务上将拥有更加广阔的合作前景。

（本报伊斯兰堡5月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月23日 02 版）

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