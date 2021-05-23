新华社坎帕拉5月22日电（记者张改萍）为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”22日在乌干达正式启动，345名在乌中国公民当天接种了中国国药集团新冠疫苗。

中国驻乌干达大使馆临时代办陈会新当天在启动仪式上说，祖国始终心系海外游子的生命安全和身体健康。为落实“春苗行动”，中国驻乌使馆积极与乌政府有关部门沟通协调，中资企业商会、中国社团联合会和援乌医疗队等认真筹备，志愿者甘于奉献，充分体现了在乌机构和侨胞的齐心协力和勇于担当。

陈会新表示，中国驻乌使馆将一如既往地为旅乌侨胞和中资企业提供保障服务和做好疫情防控支持工作。他同时提醒完成新冠疫苗接种的侨胞继续做好疫情防护。

在现场接种疫苗的旅乌侨胞纷纷表示，感谢党和政府对海外侨胞的关心关爱。面对严峻的疫情形势，在乌同胞长期承受着较大防疫压力。此次能接种来自祖国的疫苗，大家深感振奋和自豪，也对在乌就地抗疫有了坚定信心，表示将在接种疫苗后继续遵守防疫规定，稳步推进复工复产。

截至22日，乌干达累计新冠确诊病例43507例，累计死亡病例350例，累计治愈病例42880例，新冠疫苗累计接种人数达497821人。

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