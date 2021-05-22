当地时间20日，德国前总理施罗德在名为“日程表”的播客采访中呼吁欧洲与中国加强对话与合作，反对欧洲对华采取强硬态度和施加制裁。

按照施罗德的说法，德国是出口导向型工业大国，尤其在疫情期间，更加不应该遵循所谓的价值观外交政策。他进一步指出，当前德国汽车产业有四成产品交付到中国，“也就是说，中国是德国最重要的海外市场”。

施罗德认为，欧洲不应对中国施加任何制裁，因为中国作为世界经济发展引擎的重要性毋庸置疑，而且还会在未来得到进一步加强。在他看来，对华强硬将导致严重后果、百害而无一利：“西方世界想要孤立中国的企图根本不可能成功。首先，政治上就不可能，因为中国是拥有否决权的联合国安理会常任理事国；其次，经济上也不可能，中国在很多领域都是世界最大市场；第三，中国的技术真的已经非常先进，要是认为我们还能够迫使中国重新成为西方工业的代工厂简直就是痴心妄想。”

谈及今年9月的联邦议院大选，施罗德希望，如果届时的确由联盟党和绿党组阁，那么联盟党应该坚持自己的立场，不能任由绿党采取有损德国经济的政策方针。他强调，欧洲应该加强内部团结，对外统一发声。施罗德表示，比起实施制裁，更重要的是拥有统一的地缘政策立场，“我不认为有重新建立新联盟的必要。一方面，各方的政治利益诉求不同，很难达成一致；另一方面，把特定的一个或者两个国家当作对手，采取对抗而不是对话对谁都没有好处。当今世界，我们面临难民潮、恐怖主义、新冠肺炎疫情和气候变化等一系列重大挑战，全球合作不可或缺。而这与一个国家的政体无关。”（总台记者 阮佳闻）

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