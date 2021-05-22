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全球健康峰会与会各方呼吁加强抗疫合作

2021年05月22日15:28 | 来源：新华网
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新华社罗马5月21日电（记者李洁）多国领导人、国际和地区组织负责人或代表21日以视频方式参加在罗马举行的全球健康峰会，分享应对新冠疫情的经验并呼吁加强抗疫多边合作、采取共同行动防范全球性健康危机。

意大利总理德拉吉在开幕致辞时说，新冠疫情凸显国际合作在当前和未来的重要性。他强调，目前的优先事项是战胜新冠疫情，为此应尽快为全世界民众接种疫苗。德拉吉在峰会后对记者说，自己对各方在此次峰会上做出承诺的诚意和力度表示满意。

欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会上表示，峰会的主要目的是遏制新冠疫情，确保所有人能获得疫苗，并为应对将来可能发生的健康危机做好准备。她强调，峰会通过的《罗马宣言》是“开创性和历史性的”，二十国集团国家都承诺遵守宣言中提到的多边主义等基本原则。

俄罗斯副总理戈利科娃在峰会上说，俄方愿在世界卫生组织、联合国和其他国际组织内与所有伙伴通力协作，以尽快消除新冠病毒大流行带来的危险与后果。她还呼吁有关各方为抗疫必需品供销开辟国际绿色通道，解除相关制裁，加速研制新冠疫苗等医药产品并对其予以认证。

南非总统拉马福萨在会上表示反对疫苗分配不公。他说，在全球抗击疫情的斗争中，大家都是同盟，必须使出所有的抗疫“武器”。

此次峰会由二十国集团主席国意大利和欧盟委员会联合倡议举办。峰会发表了《罗马宣言》，重申二十国集团将加强团结、深化合作、科学施策，将人民放在疫情防控工作中心，在金融、疫苗等方面加大对发展中国家的支持。

(责编：杨光宇、杨牧)

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