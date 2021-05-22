新华社华盛顿5月21日电（记者刘品然）美国总统拜登21日在白宫与到访的韩国总统文在寅举行会晤，双方表示愿意与朝鲜进行外交接触，同时重申朝鲜半岛无核化这一最终目标。

拜登和文在寅当天下午在白宫会晤并举行联合记者会。拜登在记者会上说，双方讨论了对朝政策，两国愿意与朝鲜进行外交接触，并表示将在半岛无核化问题上采取务实举措缓和紧张局势。他表示不排除在一定条件下与朝鲜领导人会面。

拜登宣布任命负责东亚与太平洋事务的代理助理国务卿金成出任朝鲜事务特别代表，以推动美朝之间的外交接触。

文在寅在讲话中说，朝鲜半岛无核化和永久和平是韩美两国必须承担的最为紧迫的共同任务。他表示在韩美合作基础上，将继续推进韩朝关系发展，并以此促成美朝之间的良性对话。

双方还就新冠疫苗、气候变化、新兴科技、供应链以及地区问题的合作展开讨论。

经与韩方沟通协调，拜登政府于4月底完成对朝鲜政策评估，称将以“务实方式”寻求与朝鲜进行外交接触。白宫此前表示，拜登政府多次试图与朝方接触，但朝方未予回应。

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