新华社联合国5月21日电 以庆祝“国际生物多样性日”和第二个“国际茶日”为契机，中国常驻联合国代表团与《生物多样性公约》秘书处、联合国粮农组织21日共同举办网络研讨会，主题是“通向昆明之路，共建地球生命共同体”，各方围绕将于今年10月在云南昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会筹备工作进行深入讨论，与会代表一致表示将积极支持中方主办昆明大会，共同推动大会达成富有雄心的成果，为全球生物多样性保护和环境治理开启新篇章。

联合国秘书长古特雷斯、第75届联大主席博兹克尔、联合国经社理事会主席阿克拉姆、联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛、联合国粮农组织副总干事塞梅多在会上致辞，中国生态环境部部长黄润秋介绍了生物多样性昆明大会筹备工作进展。

古特雷斯赞赏中方在筹备昆明大会及全球环境治理领域的重要作用，表示人类正面临生物多样性丧失、气候变化和环境污染三重危机，健康的地球对于实现可持续发展目标至关重要，但我们尚未实现国际社会达成的生物多样性目标。新冠疫情再次提醒我们人与自然的紧密关系，期待今年昆明大会达成富有雄心的全球生物多样性保护框架。所有人都应加入行动，保护自然，共同构建人与自然和谐共生的未来。

博兹克尔高度评价中国政府及各方以去年生物多样性峰会为基础，为昆明大会筹备工作注入强劲政治动力。阿克拉姆、穆雷玛和塞梅多高度评价中方在全球生物多样性保护领域发挥的引领作用，呼吁国际社会支持昆明大会取得积极成果。

黄润秋表示，中国政府一贯高度重视生态文明建设和生物多样性保护，珍视其对可持续发展的重要意义。中国也积极开展国际环境合作，目前昆明大会各项筹备工作正在紧锣密鼓地推进，已取得积极进展。中方将以举办昆明大会为契机，推进生物多样性主流化进程，确保将其办成一次圆满成功、具有里程碑意义的缔约方大会，推动实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

中国常驻联合国代表张军在致辞中表示，2021年是全球环境治理的关键之年。在新冠疫情肆虐的背景下，国际社会需要深刻思考人与自然的关系，构建人与自然生命共同体。通向昆明之路也是通向未来之路，我们应共同努力，推动昆明大会取得积极、实质性成果，共同开创人与自然和谐共生的美好未来。

来自欧盟、埃及、哥伦比亚、安提瓜和巴布达、欧盟、巴西、英国、挪威、哥斯达黎加、斐济、俄罗斯、土耳其、印度、德国等30多位常驻联合国代表或副代表，各国常驻团官员等约200名嘉宾与会。

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