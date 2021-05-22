新华社圣何塞5月21日电 通讯：“我们的终极任务是帮助树懒重回树端”——探访哥斯达黎加野生动物救助站

新华社记者范小林

半年前一个雨夜，一只树懒触电被紧急送往哥斯达黎加首都圣何塞附近的一家野生动物救助站。因伤势严重，救助站的兽医不得不给它做了截肢手术。术后这只被取名为“阿纳金”的树懒伤口反复感染，但在救助站工作人员4个多月的悉心照料下，这只树懒已完全康复。

这家救助站名为“巨嘴鸟救助牧场”，珍妮特博士是这里的野生动物专家，负责救治阿纳金。她向新华社记者介绍说，阿纳金康复后表现出顽强生命力，救助站为它制定了野放训练计划。虽然失去右前肢，阿纳金仅1个月就重新学会并适应了野外生活。4月22日世界地球日前夕，阿纳金被放归适合它生活的野外栖息地，救助站在社交媒体上进行了直播。当只剩3肢的阿纳金缓慢却熟练地爬上森林里的一棵树时，许多观众评论：“被它感动！”

“通常残疾动物不适合再度放归野外，但阿纳金表现出来的斗志让我们感觉它能做到。”珍妮特说。

阿纳金是“巨嘴鸟救助牧场”多年来成功救助并放归野外的上百只树懒之一。这家与哥斯达黎加环境部密切合作的私营野生动物救助站成立于2004年，成立之初只救助巨嘴鸟，故以此命名。

2007年该救助站开始救助树懒，并很快成为哥国内树懒救助水平最高的机构之一，拥有自己的树懒医院。当年第一只被该站救助的树懒“米丽”的故事已被写成童书出版。

救助站工作人员斯蒂芬妮说：“我们的终极任务是将康复的树懒放归自然，帮助它们重回树端。”

救助站通过16万平方米的野放栖息地来实现这一目标。与此同时，占地8000平方米的救助站还为约320只因各种因素无法野放的动物提供庇护所，在这里生活着巨嘴鸟、树懒、金刚鹦鹉、蜘蛛猴、虎猫、猫头鹰等动物，此外还“收养”了10只可爱的树懒孤儿。

斯蒂芬妮说，许多人因为动画电影《疯狂动物城》中动作超级慢的树懒“闪电”一角而喜欢上这种动物，却很少有人了解这种总倒挂在树上、动作慢腾腾、看起来笑眯眯的物种面临栖息地减少、非法野生动物贸易等造成的生存困境，也常因人类活动影响而受伤。她介绍说，许多树懒因触电被送来救助，树懒喜欢在树冠攀爬，常因误把电线当作树藤而受伤；一些树懒过马路时被车撞伤；还有一些树懒宝宝因被遗弃或母亲死亡而成为孤儿。救助站为树懒孤儿分阶段设立“育婴室”“小学”和“中学 ”：3个月以下的树懒宝宝需在“育婴室”由工作人员24小时照料，喂食羊奶；3个月到6个月进入“小学”，渐渐断奶，开始吃花和树叶；6个月到1岁进入“中学”进行野外生存训练；2岁左右“中学”毕业，就可被放归野外了。

不是所有树懒孤儿都能被成功野放，毕竟人工抚育和训练代替不了树懒母亲的缺失，那些幼年应该掌握的野外生存技巧有时是无法弥补的。记者在“巨嘴鸟救助牧场”见到了2007年被送来的树懒孤儿“拉蒂”。拉蒂在10年前第一次野放时，不愿进入野外栖息地，而是寻找人类居住区，喜欢待在箱子或房屋中。救助站追踪到它的情况，因此决定将其留在救助站。拉蒂性格温柔，救助站培养它为刚送来的树懒孤儿充当临时母亲的角色，它的一个“孩子”——“小火花”，已于2019年成功放归野外。

为筹集救助资金，救助站与哥斯达黎加的一个著名咖啡品牌结成伙伴关系。这个品牌销售的每一袋外包装图案为树懒及其栖息地的咖啡收入，都将捐给救助站用于购买价格不菲的野放树懒跟踪装置。

救助站的另一项重要工作是为学校提供保护野生动物的教学方案。虽然受到新冠疫情影响，救助站仍通过线上课程和虚拟工作室向孩子们传授保护动物的理念和救助动物的方法。记者看到，一位救助站工作人员正通过网课向一群小学生讲解为何要停止与野生动物合影自拍的行为。

斯蒂芬妮说，哥斯达黎加的生物多样性一直是该国旅游亮点，每年吸引许多游客前来参观。与野生动物合影自拍等亲密接触，不仅会给游客自身带来危险，同时也可能给野生动物造成压力和痛苦，对生物多样性造成破坏。因此，救助站一直呼吁停止与野生动物合影自拍，并且不在社交媒体上传播此类自拍照。

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