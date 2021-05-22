人民网联合国5月21日电 （记者李晓宏）当地时间5月21日，以庆祝“国际生物多样性日”和第二个“国际茶日”为契机，常驻联合国代表团与《生物多样性公约》秘书处、联合国粮农组织共同举办网络研讨会，主题是“通向昆明之路，共建地球生命共同体”，各方围绕将于今年10月在云南昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会筹备工作进行深入讨论。

常驻联合国代表张军大使、联合国秘书长古特雷斯、第75届联大主席博兹科尔、联合国经社理事会主席阿克拉姆、《生物多样性公约》执秘穆雷玛、联合国粮农组织副总干事赛梅朵在会上致辞，生态环境部部长黄润秋出席会议并全面介绍生物多样性昆明大会筹备工作进展。来自埃及、哥伦比亚、安提瓜和巴布达、欧盟、巴西、英国、挪威、哥斯达黎加、斐济、俄罗斯、土耳其、印度、德国等30多位常驻联合国代表或副代表，各国常驻团官员和中外媒体记者等约200名嘉宾与会。

古特雷斯秘书长在致辞中赞赏中方在筹备昆明大会及全球环境治理领域的重要作用，表示人类正面临生物多样性丧失、气候变化和环境污染三重危机，健康的地球对于实现可持续发展目标至关重要，但我们尚未实现国际社会达成的生物多样性目标。新冠肺炎疫情再次提醒我们人与自然的紧密关系，应对危机为我们提供了更好复苏的机会，期待今年昆明大会达成富有雄心水平的全球生物多样性保护框架。所有人都应加入行动，保护自然，共同构建人与自然和谐共生的未来。

博兹科尔主席高度评价中国政府及各方以去年生物多样性峰会为基础，为昆明大会筹备工作注入强劲政治动力。博表示，国际社会面临在生物多样性保护方面取得进展的难得机遇。新冠肺炎疫情开启了人类历史上最大规模的经济社会复苏，应对“基于自然的解决方案”加大投入，推进环境友好型复苏。环境领域各项多边进程应相互促进，更好推动全球发展。为如期实现可持续发展目标，必须将修复自然同更好复苏有机结合。各方应提升雄心水平，共同制定2020年后框架。

阿克拉姆主席、穆雷玛执秘、赛梅朵副总干事高度评价中方在全球生物多样性保护领域发挥的引领作用，呼吁国际社会更加重视并合作应对生物多样性丧失、气候变化等环境挑战，支持生物多样性昆明大会取得积极成果，不断提升雄心水平和行动力度，实现疫后更好复苏，保护好人类赖以生存的地球家园。

黄润秋部长在主旨讲话中表示，生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。中国政府一贯高度重视生态文明建设和生物多样性保护，珍视其对可持续发展的重要意义。中国也积极开展国际环境合作，目前昆明大会各项筹备工作正在紧锣密鼓地推进，已取得积极进展。中方及时协商调整会期，确定大会主题、会标和网站。完善筹备工作方案，制定高级别会议计划。有序推进边会和平行活动筹办，做好会务后勤保障。

黄部长强调，目前距离大会召开仅剩下不到5个月，需要各方发挥最高级别的政治智慧。一是凝聚合力，携手共进。二是全面务实，求同化异。三是调动资源，加大投入。中方将以举办昆明大会为契机，推进生物多样性主流化进程，确保将其办成一届圆满成功、具有里程碑意义的缔约方大会，推动实现人与自然和谐的2050愿景。

张军大使在致辞中表示，在去年9月生物多样性峰会上，习近平主席诚挚邀请各方聚首美丽春城昆明，共商全球生物多样性保护大计。2021年是全球环境治理的关键之年。在新冠肺炎疫情持续肆虐的背景下，国际社会需要深刻思考人与自然关系，构建人与自然生命共同体。我们要尊重自然、顺应自然、保护自然，推进全球生态文明建设，向人与自然和谐共生的目标不断迈进。我们要秉持可持续发展理念，顺应绿色发展大势，为疫后复苏和落实2030年议程提供支撑。我们要加强全球环境治理，坚持多边主义和共同但有区别的责任原则，深化合作共赢的全球伙伴关系，推动达成全面平衡、有力度、可执行的后2020行动框架。通向昆明之路也是通向未来之路，我们应共同努力，推动昆明大会取得积极、实质性成果，共同开创人与自然和谐共生的美好未来。

会上中国科学院院士郭华东、联合国粮农组织专家霍夫曼和来自云南麻栗坡县的沈非还分别从地球大数据、粮食和营养、茶产业发展角度，同各方分享加强生物多样性保护的有益经验和实践，引起与会代表浓厚兴趣。

与会各国大使纷纷赞赏中方和公约秘书处、粮农组织在“国际生物多样性日”之际举办专题研讨会，认为这有助于国际社会加深对昆明大会筹备工作的了解，增强对生物多样性保护重要性的认识，使大家对昆明大会成功更加充满信心。各方一致表示将积极支持中方主办昆明大会，期待今年10月相聚“春城”，共同推动大会达成富有雄心的成果，为全球生物多样性保护和环境治理开启新篇章。

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