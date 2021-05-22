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IMF提出500亿美元全球抗疫方案加快疫苗普及

2021年05月22日11:14 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿5月21日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）21日发布报告，提议筹资500亿美元在全球范围内加快新冠疫苗接种和普及，确保2022年上半年全球接种疫苗人口比例达到至少60%，尽早结束新冠疫情。

　　这份由IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特和该机构经济学家鲁奇尔·阿加瓦尔合作撰写的报告称，新冠疫情已持续一年多，但全球新增确诊病例仍在上升，迫切需要尽快采取措施遏制不断增长的病亡人数，缓解经济压力。结束疫情关乎全球宏观经济和金融稳定，这需要采取进一步的全球协调行动。

　　为在全球范围内显著控制疫情，报告提议通过扩大对“新冠肺炎疫苗实施计划”的资金支持、捐赠富余疫苗、促进疫苗原材料的跨境自由流动等方式，确保到2021年年底各国完成疫苗接种的人口比例达到至少40%，2022年上半年这一比例达到至少60%。

　　报告还提议通过风险投资扩大全球疫苗产能，防范新的变异病毒带来的下行风险，同时在疫苗接种覆盖率低的地区继续执行防疫公共卫生措施，并进行广泛病毒检测和追踪。

　　报告预计落实上述抗疫方案需耗资约500亿美元，其中350亿美元可来自公共、私营部门和多边机构赠款，余下约150亿美元可由各国政府筹集。

　　报告指出，如不尽快采取行动，许多新兴市场和发展中国家可能要等到2022年年底或者更晚才能控制住疫情。

　　IMF总裁格奥尔基耶娃当天在全球健康峰会上强调，所有必要的资金尽早落实到位是关键。摆脱这场前所未有的公共卫生和经济危机需要采取强有力的、协调一致的行动。

(责编：张信凤、杨牧)

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