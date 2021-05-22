新华社北京5月22日电 5月21日，国务委员兼外长王毅应约同孟加拉国外长穆明通电话。

王毅表示，今年3月，习近平主席以视频形式向孟纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年活动致辞，为中孟关系发展注入了强劲动力。中孟两国一直在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，中方将一如既往支持孟独立、主权和领土完整。希望两国扎实推进共建“一带一路”，确保重大项目早日完工，拓展在信息通讯、数字经济等领域合作，开创中孟互利合作新前景。

王毅表示，疫情是人类的共同敌人。邻国之间更需互施援手，共克时艰。当前南亚地区正面临新一轮疫情严峻挑战，中国作为南亚各国的好邻居、好伙伴、好朋友，愿坚定同包括孟加拉国人民在内的各国人民站在一起，直至最终战胜疫情。中方将继续为孟方抗疫提供支持，也愿积极推动两国企业探讨开展疫苗灌装合作。

穆明祝贺中国探测器成功登陆火星，感谢中方为孟抗击疫情提供的宝贵支持和大力帮助，表示孟始终奉行一个中国政策，将在涉港、台湾、人权等问题上继续坚定支持中方，愿同中方携手在抗击疫情、促进经济恢复等领域加强合作，共同将孟中战略合作伙伴关系推向新高度。穆明还高度赞赏中方近期在巴勒斯坦问题上发挥的积极作用。

双方就若开邦问题交换了意见。孟方希尽快重启对话交流，早日启动避难民众遣返工作。王毅表示，中方充分理解孟方合理关切，支持孟缅双方通过友好协商妥善处理，尽快启动遣返进程。

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