人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅同孟加拉国外长穆明通电话

2021年05月22日10:58 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月22日电 5月21日，国务委员兼外长王毅应约同孟加拉国外长穆明通电话。

王毅表示，今年3月，习近平主席以视频形式向孟纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年活动致辞，为中孟关系发展注入了强劲动力。中孟两国一直在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，中方将一如既往支持孟独立、主权和领土完整。希望两国扎实推进共建“一带一路”，确保重大项目早日完工，拓展在信息通讯、数字经济等领域合作，开创中孟互利合作新前景。

王毅表示，疫情是人类的共同敌人。邻国之间更需互施援手，共克时艰。当前南亚地区正面临新一轮疫情严峻挑战，中国作为南亚各国的好邻居、好伙伴、好朋友，愿坚定同包括孟加拉国人民在内的各国人民站在一起，直至最终战胜疫情。中方将继续为孟方抗疫提供支持，也愿积极推动两国企业探讨开展疫苗灌装合作。

穆明祝贺中国探测器成功登陆火星，感谢中方为孟抗击疫情提供的宝贵支持和大力帮助，表示孟始终奉行一个中国政策，将在涉港、台湾、人权等问题上继续坚定支持中方，愿同中方携手在抗击疫情、促进经济恢复等领域加强合作，共同将孟中战略合作伙伴关系推向新高度。穆明还高度赞赏中方近期在巴勒斯坦问题上发挥的积极作用。

双方就若开邦问题交换了意见。孟方希尽快重启对话交流，早日启动避难民众遣返工作。王毅表示，中方充分理解孟方合理关切，支持孟缅双方通过友好协商妥善处理，尽快启动遣返进程。

(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部