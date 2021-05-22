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美联储推进数字美元

2021年05月22日09:29 | 来源：新华网
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　　美国联邦储备委员会20日宣布，将发布一份讨论文件，进一步探讨发行数字美元。

　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔在一段视频中说，美联储将在今夏发布一份有关数字美元的讨论文件，以“引发广泛讨论”，就支付、金融包容性和隐私等议题征询意见。

　　他说，美联储将在中央银行数字货币的国际标准演进过程中发挥“领导作用”。

　　鲍威尔没有说明发行数字美元的具体进展，但提及支付技术进步，称美联储正“谨慎监管并适应”相关创新。

　　鲍威尔说：“美国经济的有效运转不仅需要人们对美元有信心，而且需要对支付网络、银行等支付服务商有信心。”

　　美联储已经研究支付系统多年。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美联储可能2023年推出名为FedNow的支付系统，解决包括实时支付在内的支付问题。

　　除革新支付系统外，多国央行认为，发行数字货币是使支付更加便捷的另一途径。

　　CNBC报道，美联储正与包括国际清算银行在内的多方合作推出数字美元。美国波士顿联储领衔这一项目。

　　美联储官员先前强调，应确保妥当发行主权数字货币，而非与其他中央银行比拼数字货币发行速度。

　　美国管理和信息咨询机构埃森哲公司区块链实践部门负责人戴维·特里特说：“妥善发行数字货币需要一些时间。数字货币真正可用需要4至5年时间。从现在到那时需要许多学习，以确保其实施遵从每个国家的社会价值观和法律。”（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)

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