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近七成日企希望东京奥运会取消或再延期

2021年05月22日09:27 | 来源：新华网
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　　路透社一项调查显示，近7成日本企业希望东京奥运会取消或再次延期，担心举办奥运会将加剧新冠疫情。

　　据路透社20日报道，这项调查本月6日至17日展开，结果显示37%受调查企业赞成取消东京奥运会，32%希望再次延期。赞成取消东京奥运会的比例比2月调查有所提高，当时赞成取消或延期的比例分别是29%和36%。

　　四分之一企业认为，东京奥运会如果取消，将带来巨大经济损失；近60%日企说经济损失有限，约13%说经济损失相对较小。

　　距离东京奥运会仅剩9周，日本新冠疫情形势依然严峻。疫情紧急状态覆盖多地，持续至本月底。新冠病毒感染人数激增导致一些地区医护人员和病床紧缺。

　　另外，日本疫苗接种进展缓慢，目前仅4%人口接种疫苗，接种率在七国集团中排名垫底。

　　共同社16日发布的民意调查结果显示，59.7%的调查对象认为应该取消东京奥运会。对于是否应该举办奥运会，不少东京居民称感到矛盾。

　　瑜伽教练山村庆子（音译）说，举行奥运会可能让“变异病毒进来，造成更糟糕的局面”，“但当我想到那么努力的运动员，我会希望奥运会能开”。

　　受新冠疫情影响，东京奥运会和残奥会已分别从原定2020年推迟至今年7月23日至8月8日和8月24日至9月5日举行。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、杨牧)

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