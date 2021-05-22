随着韩国出生率低迷，各地高校招生不足、尤其是本科生越来越少的问题日益严重，引发担忧。为此，韩国教育部打算推动高校改革，例如部分高校削减本科教育师资、甚至干脆转型为“老年大学”，以适应老龄化社会。

韩国《中央日报》援引韩国教育部的数据报道，韩国各地高校今年生源缺口超过4万人，其中75%涉及首都圈以外地区的高校。首都圈包括首都首尔、京畿道和仁川。

韩国人口扎堆首都圈的现象已经持续数十年，如今愈演愈烈，总人口中逾半数住在首都圈。韩国中央政府多次表示将帮助地方城市提升竞争力，缩小地区差异，促使更多人到首都圈以外地区求学和工作。

韩国教育部20日在一份声明里说：“我们注意到，全国高校的大学生人数急剧减少，生源不足的问题在首都圈以外地区尤其明显。因此，教育部宣布将帮助高校进行调整。”

按照初步设想，为避免因本科生太少而出现的教育资源闲置，韩国部分高校将削减本科教育师资，转而将更多师资投入研究生教育，或者开办面向职场人士的夜校，甚至考虑把某个本科学院改造成面向退休人士的“老年大学”。此外，一些高校可以共享课程、实验室等软硬件教学力量。

韩国行政安全部上月发布的数据显示，截至今年3月，韩国65岁及以上人口占全国总人口的比例为16.6%，创下有记录以来的最高纪录，这意味着平均每6个韩国人中就有1人年龄不小于65岁。当这一占比达到20%，将意味着韩国迈入“超高龄社会”，不少人预测韩国会在2025年迈入超高龄社会。

韩国教育部将从2022年开始评估各地高校的财务状况，对负债过高的高校提供整改建议和资金支持。如果某些高校拒绝整改，可能会被勒令关闭。

按韩国教育部说法，韩国生育率自21世纪初期开始急剧下降，“因此最近几年大学能招收到的新生数量越来越少并不令人惊讶”。

韩国总和生育率，即平均每名育龄妇女生育子女数，连续三年低于1，其中2018年是0.98，2019年是0.92，2020年的0.84则跌至历史新低。若要保持韩国人口数量稳定，总和生育率需达到2.1。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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