新华社加德满都5月22日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔总统班达里22日凌晨接受总理奥利的建议，宣布解散议会众议院并于今年11月举行议会选举。

尼泊尔总统办公室发表声明说，班达里根据宪法相关条款作出上述决定。由于支持奥利和尼泊尔大会党主席德乌帕组建新政府的议员名单互有重复，两人提出组建新政府的要求均无效。

奥利本月10日未能在众议院赢得信任投票。因其他政党不能如期组建新政府，奥利13日再次被任命为总理并于14日宣誓就职。根据尼泊尔宪法规定，奥利必须在就职后30天内赢得众议院信任投票，否则众议院将被解散并提前举行选举。

班达里20日接受奥利建议，称当前政治局势不能为现政府赢得信任投票提供空间，要求其他党派在当地时间21日下午5时前组建新政府。奥利和德乌帕21日均提出组阁要求，两人均表示自己得到众议院多数议员的支持。奥利21日晚紧急召集内阁会议，作出向总统建议解散众议院的决定。

尼泊尔议会众议院任期5年，本届众议院于2017年11月和12月分两次选举产生。去年12月，班达里根据奥利提议宣布解散众议院并于今年4月30日和5月10日举行选举。今年2月，尼泊尔最高法院宣布这一决定无效并命令重启众议院。

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