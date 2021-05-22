蒋佳欣

5月19日，约旦河西岸城市纳布卢斯的巴勒斯坦妇女抗议以色列空袭加沙地带。

艾曼·努巴尼摄（新华社发）

据法新社报道，当地时间5月21日2时，哈马斯与以色列达成的停火协议正式生效。在以色列宣布停火后的几分钟内，靠近加沙地带的以色列城镇仍警报声大作，表明哈马斯仍在继续发射火箭弹。以色列官员表示，“空袭行动是否继续，取决于地面的实际情况。”此前，以色列空袭加沙地带的难民营和半岛电视台、美联社等媒体所在的大楼，导致多名儿童丧生，引发国际社会震惊和愤慨。

冲突局势暂告段落

“本轮冲突为自2014年加沙战争以来巴以爆发的最大规模冲突。”美国《华尔街日报》报道称。

“今日俄罗斯”网站报道称，此次巴以冲突发生以来，哈马斯向以色列发射了约4000枚火箭弹；作为回应，以军战斗机发动了新一轮袭击，目前已摧毁了数百个恐怖主义目标，击毙了数十名哈马斯高级指挥官。

复旦大学中东研究中心研究员孙德刚在接受本报采访时表示，巴以冲突升级的深层原因是巴以问题长期被边缘化，积累多年的矛盾集中爆发。

过去一周，来自埃及、卡塔尔和联合国的外交官在巴以双方之间进行调停。停火宣布后，联合国秘书长古特雷斯表示，对加沙与以色列间停火表示欢迎，并呼吁加以遵守。

力量失衡矛盾深重

据路透社报道，以色列总理内塔尼亚胡宣称，以色列在加沙的行动仍在“全力”进行。只要有必要，轰炸就会继续。据美国哥伦比亚广播公司报道，内塔尼亚胡表示，他们的打击对象是一个以以色列平民为目标、将本国平民作为人肉盾牌的恐怖组织。

孙德刚指出，以色列态度强硬，主要有两方面原因。从内政来看，内塔尼亚胡要展现政府保卫国家、维护公民安全的决心与能力，赢得民众支持，以期继续执政。从外交来看，哈马斯本次行动表明其军事实力有了很大提高，以色列希望抓住契机，尽可能破坏哈马斯的指挥、情报和火箭弹发射系统，炸毁其地下设施，削弱其进攻能力，力求解除哈马斯武装。

《以色列时报》近日刊文指出，随着巴以冲突加剧，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等新近同以色列签署关系正常化协议的国家陷入尴尬境地。一些国家出现了民间社会团体呼吁切断与以色列关系的声音。

“以色列与阿拉伯国家集体改善关系的节奏被打乱，阿拉伯—伊斯兰世界反以主义和反美主义情绪上升，以色列与阿拉伯—伊斯兰世界的矛盾有进一步激化的危险。”孙德刚分析。

国际各方艰难斡旋

巴以冲突激化引发全球多国民众关切。英国、加拿大、德国、希腊、西班牙、美国等国多地爆发示威游行，民众手持标语，呼喊口号，声援巴勒斯坦。

据半岛电视台报道，5月18日，欧盟各国外长呼吁停火，以结束巴以双方持续数天的暴力冲突。然而，匈牙利却拒绝与其他欧洲国家共同发表声明，匈牙利是以色列欧洲地区的重要盟友，使得欧洲各国未能达成一致。

在国际各方对巴以冲突进行艰难斡旋的同时，美国举措引发国际关注。半岛电视台报道称，美国现政府一边表示支持巴以停火，一边批准向以色列出售武器的行为引发了国际社会的批评。

5月16日，中国外长王毅主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会。王毅表示，以色列和巴勒斯坦冲突不断升级，造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，形势十分危急严峻，停火止暴刻不容缓。

孙德刚认为，接下来巴以冲突将表现为军事斗争与政治斗争并存的局面，大国将加大对巴以纷争的介入程度，中东问题再次牵动大国地缘政治博弈的神经。当前，国际社会应反对任何攻击平民的行为，加强对加沙地区的人道主义救助，通过“两国方案”解决巴以问题。

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