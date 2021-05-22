新华社北京5月21日电 （记者许可、成欣）外交部发言人赵立坚21日表示，中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。

在当日例行记者会上，有记者问：第74届世界卫生大会将于5月24日至6月1日召开。据了解，台湾当局没有收到世卫组织的邀请信。近期，许多国家纷纷致函世卫组织，支持中国政府不同意中国台湾地区参加今年世卫大会的决定，不希望今年大会就涉台问题进行任何讨论。请问中方对此有何评论？

“世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是国际社会普遍共识。中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。”他说。

赵立坚说，2016年以前，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中方对中国台湾地区参与世卫大会作出了特殊安排。但民进党执政以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

他说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情260次，批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动16次，台湾地区接受世卫组织秘书处疫情信息通报数次，“所谓‘国际防疫体系缺口’根本就是无稽之谈”。

“民进党当局无视国际社会聚焦抗疫合作的普遍愿望、无视台湾地区人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，违反联大第2758号决议和世卫大会第25.1号决议，不惜以干扰大会进程、破坏国际抗疫合作为代价，执意搞涉台提案。其真实目的就是为了在国际上制造‘两个中国’或‘一中一台’。”赵立坚说。

“为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。中方这一决定得到了国际社会广泛支持和理解。”他说。

赵立坚介绍，截至5月20日，150多个国家通过外交渠道，表示支持中方决定。近80个成员国代表专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。

“这再次证明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义和正确的立场。世界人民的眼睛是雪亮的，美国等少数国家玩弄各种伎俩，为民进党当局撑腰打气，鼓噪让台湾参加世卫大会，他们的图谋绝不会得逞！”他说。

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