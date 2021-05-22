新华社伊斯兰堡5月21日电 （记者李浩）中国驻巴基斯坦大使馆21日举行线上招待会，庆祝中国和巴基斯坦建交70周年。巴基斯坦总统阿尔维、参议院主席桑吉拉尼、参谋长联合委员会主席拉扎、中国驻巴大使农融等出席。

阿尔维在招待会上致辞说，巴中建交对两国都是一个意义重大的时刻。70年来，巴中“铁杆”情谊历经考验、历久弥坚，两国开展了包括经贸、农业、科技、人文在内的全方位合作。作为“一带一路”倡议的标志性项目，中巴经济走廊的实施大幅缓解了巴电力短缺问题，改善了巴交通基础设施，并将推动巴工业化进程，创造大量就业机会。

阿尔维对中国取得脱贫攻坚战的全面胜利表示祝贺，并表示巴方正在学习中国的脱贫经验。他还对中国向巴方分享抗疫经验、提供包括新冠疫苗在内的抗疫物资援助表示感谢。

阿尔维表示，巴中全天候战略合作伙伴关系的坚实基础确保两国关系未来将进一步深化，巴中友谊将薪火相传。巴方坚定支持打造新时代更加紧密的中巴命运共同体，两国都是多边主义的坚定支持者，将携手引领世界向和平和繁荣发展迈进。

农融表示，自建交以来，不论地区和国际形势如何变化，中巴关系始终不断发展深化，包括中巴经济走廊在内的两国各领域友好合作硕果累累。过去70年里，面对困难挑战，中巴始终坚定相互支持，两国在抗击新冠疫情中的守望相助为国际抗疫合作树立了典范。

他说，面对世界百年未有之大变局，人类命运共同体理念的重要性愈发凸显。中巴友好合作不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于地区和全球的和平、稳定与发展。中方愿同巴基斯坦深化战略互信和发展战略对接，在实现各自发展愿景的同时也为人类文明的进步作出更大贡献。

1951年5月21日，中巴两国正式建立外交关系。巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一，也是首个同新中国建立外交关系的伊斯兰国家。

《 人民日报 》（ 2021年05月22日 02 版）

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