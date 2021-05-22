新华社布鲁塞尔5月21日电（记者任珂）欧盟委员会负责法律事务的委员迪迪埃·雷恩代尔21日宣布，欧盟将于7月1日开始推行“新冠通行证”，以方便欧盟成员国公民在欧盟境内自由流动。

雷恩代尔在当天的记者会上介绍说，欧盟成员国公民将可免费获得3种证书：接种了欧盟认可的新冠疫苗的接种证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后的康复证书。证书将以手机二维码的形式颁发，也可下载打印在纸上。

雷恩代尔说，“新冠通行证”的推行，对所有欧盟成员国公民来说都是一个好消息，能确保人们在“完全健康安全”的状态下自由移动，夏季旅行将成为可能。这一计划也将有力支持依赖自由流动的运输业等经济部门。

雷恩代尔表示，欧盟27个成员国必须在6月做好充分准备，其中一些成员国还将有6个星期的过渡期。欧盟委员会将向各成员国提供技术和资金支持，并拨款1亿欧元支持成员国降低检测费用。

欧盟委员会于3月17日发布了有关“新冠通行证”的立法提案。5月20日，欧盟三大机构就“新冠通行证”问题达成共识。

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