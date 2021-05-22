新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。多国人士认为，新冠疫情肆虐之时，携手共建人类卫生健康共同体是全球当务之急，中国正以实际行动践行这一理念，习近平主席的讲话为全球抗疫合作指明方向。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，习近平主席的讲话契合当前国际社会合作应对新冠疫情的需要，反映了中国积极推动构建人类卫生健康共同体的决心。中国为全球抗疫作出的贡献有目共睹，期待未来非中双方在卫生健康等领域开拓新合作空间。

柬埔寨国会第二副主席昆·索达莉说，新冠疫情发生后，中国政府以高度责任感及时行动，迅速向湖北派遣医务人员、运送医疗物资，并向其他有需要的地区协调医疗资源，中国的疫情防控行动坚持人民至上，所取得的成果激励着其他国家特别是发展中国家向中国学习。

巴基斯坦《每日快报》专栏作家阿斯拉姆·汗说，习近平主席倡导共同推动构建人类卫生健康共同体，具有很强的现实意义。新冠疫情暴发以来，携手应对疫情挑战成为多数国家的迫切需求，中国同包括巴基斯坦在内的许多国家分享抗疫知识，并对外援助疫苗等抗疫物资，为这些国家抗疫提供了宝贵支持。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚说，中国倡议共建人类卫生健康共同体，对促进全球公共卫生事业发展非常重要。相信中国将继续为全球抗击疫情作出贡献，中国创新、生产能力不断提高，将在全球公共卫生事业中发挥更重要作用。

菲律宾时事评论员张兴万说，中国向菲律宾提供新冠疫苗，助力菲尽快控制疫情并重启经济。中国一直践行将疫苗作为全球公共产品的承诺，为促进全球、特别是发展中国家的疫苗可及性和可负担性作出贡献。“中国从构建人类卫生健康共同体的角度出发，助力全球共同抗疫。”

肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔对习近平主席强调的解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性表示赞同。他认为，中国向众多非洲国家捐赠了疫苗，体现了大国担当，体现了中国致力于与非洲国家共同面对困难的决心。中国的抗疫援助始终是为了挽救更多人的生命和尽快恢复正常的社会生活，中国始终坚定支持联合国和世界卫生组织在全球抗疫中发挥重要作用。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁指出，中国有资源也有意愿为全球抗疫斗争作出贡献，但仅靠中国的努力是不够的，中国倡议世界团结起来共同抗击疫情，共同改善全球卫生治理，共同构建人类卫生健康共同体，这对解决全球性问题非常重要。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫说，在新冠疫情这场全球公共卫生危机中，习近平主席提出共同推动构建人类卫生健康共同体理念，其迫切性和重要性正日益凸显。今天的世界比以往任何时候更需要团结合作，国际社会只有合力应对，才能战胜这场疫情。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，习近平主席强调坚持人民至上、生命至上，是对“疫苗民族主义”的最有力回击。林斯注意到，中国宣布在未来3年内为支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展再提供30亿美元国际援助。他指出，如果其他经济、科技实力较强的国家都能以中国这种态度应对疫情，全球经济和社会生活将有望更快得到恢复。（参与记者：李浩、孙晓玲、刘锴、闫洁、蔡国栋、郭骏、毛鹏飞、黎华玲、赵焱、陈威华、张继业、郑思远、施洋）

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