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外国使节中文点赞北京冬奥：“冰丝带，非常好！”

2021年05月21日23:54 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月21日电（徐佩琦、田冉）北京冬奥组委21日召开首次驻华使节奥运情况介绍会，对北京冬奥筹办进展进行介绍并回答外国使节提问。荷兰驻华大使贺伟民和瑞士驻华大使罗志谊在接受采访时高度评价北京冬奥筹办工作。

　　“目前中国为冬奥会做的工作很有成效。作为全球的盛会，全世界的专家、运动员、工作人员和媒体朋友们都会来到中国，这增加了北京冬奥组委的防疫难度，但我认为中国可以处理好这些问题。”罗志谊说。他还提到，自己在中国经历了整个疫情的过程，因此充分相信中国可以妥善应对变化中的疫情。

　　贺伟民说：“今天我关于北京冬奥筹备情况的提问，都得到了满意的回答。当然在新冠疫情防控措施上存在很多不确定性，但是这些都可以理解。我目前在中国生活和工作感觉非常安全。”

　　贺伟民表示，荷兰是冰雪大国，在冰雪运动方面很有竞争优势，很期待本国运动员可以来北京参加冬奥会。谈及当前中国冰雪运动的发展，贺伟民说：“中国现在有带动三亿人参与冰雪运动的号召，这体现了中国的雄心壮志。”

　　他对于国家速滑馆“冰丝带”印象深刻，还专门用中文称赞说：“冰丝带，非常好！”

　　罗志谊说，瑞士也很期待本国运动员在北京冬奥会上的发挥，举办过多次冰雪运动大赛的瑞士也很乐意与中国分享经验。“我看到有很多中国人参与冰雪运动，我相信北京冬奥会将进一步激发人们的热情，我对中国未来冬季项目的发展很有信心。”

　　罗志谊表示，现在筹办工作都聚焦在“人”。“世界各地的人们如何能够到中国来，他们如何往返场馆之间，如何接触和交流，以及怎样为运动员加油，这些都是接下来要聚焦的议程。”他说。

　　来自70余个国家的上百位驻华使节及高级外交官出席了此次活动。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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