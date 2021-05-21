新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）20日晚证实，哈马斯已与以色列达成停火协议，双方定于当地时间21日2时停火。以色列总理办公室同日发表声明说，以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。国际社会对这一停火协议表示欢迎。

联合国秘书长古特雷斯20日就此事发表声明，呼吁各方遵守停火协议，并呼吁国际社会与联合国合作，为迅速、可持续的巴勒斯坦重建进程制定一套全面、有力的支持方案。以色列和巴勒斯坦领导人不仅有责任平静局势，也有责任开始认真对话，解决冲突的根源。

古特雷斯同时强调，为加沙地带制定一个强有力的人道主义援助和恢复计划非常重要。在停火达成后，双方仍需重启和平进程，以最终达成“两国方案”。

欧盟委员会主席冯德莱恩21日对巴以双方达成的停火协议生效表示欢迎。她敦促双方巩固停火，并努力让局势长期稳定下来。她指出，只有政治解决才能给所有人带来持久的和平与安全。

德国总理默克尔20日与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，双方表示将共同支持巴以为达成停火协议所作的努力。

英国首相约翰逊21日对巴以停火表示欢迎。他说：“巴以领导人现在必须努力寻求一种持久的办法来解决冲突、防止恐怖主义、结束暴力循环并实现可持续、公正的和平。”

法国外长勒德里昂21日也对巴以停火表示欢迎。他说，在停火期间，应该对当地尤其是加沙地区民众展开人道主义救援。过去几天冲突的升级，表明相关各方有必要在国际社会支持下，重启真正的政治谈判进程。否则，暴力冲突还会重复出现。法国将与国际社会一道，致力于推动政治解决进程。

美国总统拜登20日发表讲话说，他赞成双方结束冲突这一决定，感谢埃及总统塞西和其他地区国家在促成停火中发挥的作用。他还表示，美方将致力于同联合国和国际社会合作，为加沙地带提供人道主义援助和支持。

埃及总统府20日发表声明说，塞西在与拜登的通话中，强调了国际社会团结一致解决巴以问题的重要性。塞西重申埃及坚定支持巴勒斯坦事业。

5月10日以来，以色列与加沙地带武装组织之间爆发严重冲突。巴以双方公布的数字显示，截至20日晚，冲突已致以方12人死亡、300余人受伤；巴方有232人死亡、1900余人受伤。（参与记者：王建刚、刘品然、吴丹妮、张代蕾、张远、唐霁、陈文仙、李骥志）

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