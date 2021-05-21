新华社耶路撒冷5月21日电（国际观察）巴以停火：冲突降级 和平难期

新华社记者尚昊 熊思浩

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列方面20日晚各自宣布，双方已达成停火协议。停火从21日凌晨开始。至此，本轮历经11天、造成数千名平民伤亡的巴以军事冲突在国际社会斡旋下按下了暂停键。

不过，硝烟散去并不意味着和平可期。巴以之间长期存在的领土与宗教问题依旧，加之近期以色列内部犹太人与阿拉伯人族群间对立情绪激化、双方内政局势等结构性矛盾，巴以未来仍面临重燃战火的风险。

停火生效

哈马斯发言人哈齐姆·卡西姆20日晚证实，已与以色列达成停火协议。埃及调解人已告知哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚，停火将于当地时间21日2时开始。哈马斯下属武装派别卡桑旅20日晚也表示，作为对停火协议的积极回应，卡桑旅已停止向以色列发射火箭弹。同时，以色列总理办公室20日晚发表声明说，以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。

以色列国防军公告显示，最后一次防空警报拉响是21日1时51分，这意味着自停火时刻起以色列未再遭到新的火箭弹袭击。据新华社驻加沙记者观察，加沙地带与以色列边境当晚也未听到炸弹爆炸声。

自4月中旬斋月以来，因以方限制巴勒斯坦民众进入耶路撒冷部分地区及要求十余户巴勒斯坦人搬离东耶路撒冷地区等原因，巴以多次发生冲突。5月上旬，巴勒斯坦民众与以色列警察两次在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，最终引发哈马斯等加沙地带武装组织与以色列10日开始军事冲突。

据巴以双方公布的数字，截至20日晚，冲突已致以方12人死亡、300余人受伤，巴方有232人死亡、1900余人受伤。

各有考量

宣布停火后，哈马斯与以色列均称己方取得了胜利。分析人士指出，双方此次大打出手有多重考量，政治动机大于军事动机，在各自达到预期目标后便选择“收手”。

巴勒斯坦分析人士指出，以色列通过对哈马斯人员与基础设施等进行持续而猛烈的轰炸，达到了削弱哈马斯军事实力的目的。在双方交火约一个星期后，哈马斯已有意结束冲突，但当时以色列尚无意停手。

以色列政治评论员阿莫斯·哈雷尔表示，以色列政府也已认识到，与加沙地带冲突相比，该国当前面临的更大威胁是国内阿拉伯人与犹太人混居城镇中愈演愈烈的族群间暴力冲突。

浙江外国语学院国际问题专家马晓霖教授指出，以色列与哈马斯通过在此次冲突中展现出维护民族权益的强势姿态，可以在各自的内部选举中获得更多选民的支持。以色列政治评论员阿维·伊萨查罗夫称，此次冲突让以色列总理内塔尼亚胡的政治地位更加稳固，也让哈马斯在阿拉伯世界和巴勒斯坦人中获得更多认可。

本轮巴以冲突造成大量人员伤亡，引发国际社会严重关切，联合国、有关国家和地区组织为推动尽快实现停火积极开展外交努力。据埃及媒体20日报道，埃及曾派代表团前往巴以地区斡旋。中国作为联合国安理会轮值主席，推动安理会举行4次会议，并提出主席新闻谈话草案，推动当事方停止敌对行动，尽快缓解紧张局势。马晓霖指出，对比美国多次阻止安理会通过呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明，谁是建设性大国，谁是破坏性大国，显而易见。

和平难期

分析人士指出，尽管战火暂歇，但停火能持续多久、双方下一次大规模军事冲突又将何时发生，目前有待观察。鉴于巴以间长期存在的矛盾并未根本解决，长远来看双方仍会在打打停停的“老路”上挣扎。

马晓霖表示，经过这次冲突，哈马斯方面的弹药库存消耗殆尽，内塔尼亚胡则需重新评估自身在议会选举中的形势，为可能在两年内举行的第五次议会选举做准备，未来一段时间巴以双方或将把各自的重心转至内政方面，短期内再次爆发大规模冲突的概率不高。伊萨查罗夫则认为，当前仍难判断停火将持续多久，“甚至可能只持续几个月的时间”。

加沙乌玛大学政治学教授阿德南·阿布·阿米尔认为，不论是哈马斯对加沙地带的控制还是以色列对其的封锁都不会结束，以色列仍将继续对哈马斯实行“草坪修剪”战略，即一旦认为哈马斯势力“疯长”，以色列就会出手“修剪”。

以色列政治评论员凯伦·塞顿表示，巴以之间并未达成协定，多重矛盾仍在，相同的故事仍然会上演，“不同的唯有在战争中遇难者的名字”。

分析人士说，为结束当前危机和公正解决巴勒斯坦问题，相关方应落实联合国有关决议，停止在巴勒斯坦被占领土修建定居点，停止驱逐巴勒斯坦人家庭，保障巴勒斯坦人民合法权益。耶路撒冷老城内圣地历史形成的现状应得到维持和尊重。

(责编：刘叶婷、常红)