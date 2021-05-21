5月21日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

习近平强调，这次疫情是对全球卫生治理体系的一次集中检验。要完善全球疾病预防控制体系，提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、打击虚假信息能力、向发展中国家提供支持能力。

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