5月21日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。习近平强调，这场疫情再次昭示我们，人类荣辱与共、命运相连。我们要秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。搞政治操弄丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。

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