5月21日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

习近平强调，面对这场新型传染性疾病，我们要坚持弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律。要系统应对，统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。

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