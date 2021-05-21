5月21日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。习近平强调，抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民。必须把人民生命安全和身体健康放在突出位置，以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事，切实尊重每个人的生命价值和尊严。

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