人民网北京5月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：今天是中国同巴基斯坦建交70周年纪念日。中巴是全天候战略合作伙伴。你曾在巴基斯坦常驻多年，值此建交纪念日之际，你对中巴关系发展有何评价？对中巴各领域合作有何展望？双方是否将举办庆祝活动？

赵立坚：今天是“5.21”，是中巴建交70周年纪念日。习近平主席、李克强总理、王毅国务委员兼外长分别同巴基斯坦总统阿尔维、总理伊姆兰·汗、外长库雷希互致贺函。晚上，双方还将分别在北京和伊斯兰堡举行庆祝招待会，两国领导人将出席。两国政府已经商定年内共同举办120余场庆祝活动，涵盖政治、外交、经济、地方、科教文卫等广泛领域，将热烈友好的庆祝气氛贯穿全年，为中巴友好关系增添动力。

中巴建交70年来，始终相互尊重、相互信任、相互支持，风雨同舟、和衷共济，共同锻造了牢固的“铁杆”情谊，建立了全天候战略合作伙伴关系。近年来，两国积极共建“一带一路”，高质量建设中巴经济走廊，深化各领域务实互利合作，为两国人民带来更大福祉，为地区和平与发展注入强大动力，为维护国际公平正义作出积极贡献。去年以来，面对新冠肺炎疫情，中巴守望相助、共克时艰，全天候友谊得到进一步升华。

中方高度重视中巴关系，愿同巴方以建交70周年为契机，加强战略沟通，深化互利合作，扩大人文交流，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。我们欢迎并鼓励各界友好人士、特别是广大青年朋友积极参与中巴建交70周年系列庆祝活动，传承友谊、增进合作，为推进中巴友好事业贡献更大力量。

祝愿中巴友谊万古长青！

Chin-Pakistan Dosti Zindabad（乌尔都语：中巴友谊万岁）！

澎湃新闻记者：第74届世界卫生大会将于5月24日至6月1日召开。据了解，台湾当局没有收到世卫组织的邀请信。近期，许多国家纷纷致函世卫组织，支持中国政府不同意中国台湾地区参加今年世卫大会的决定，不希望今年大会就涉台问题进行任何讨论。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是国际社会普遍共识。中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。

2016年以前，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中方对中国台湾地区参与世卫大会作出了特殊安排。但民进党执政以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情260次，批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动16次。台湾地区接受世卫组织秘书处疫情信息通报数次。所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。民进党当局无视国际社会聚焦抗疫合作的普遍愿望、无视台湾地区人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，违反联大第2758号决议和世卫大会第25.1号决议，不惜以干扰大会进程、破坏国际抗疫合作为代价，执意搞涉台提案。其真实目的就是为了在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。

为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。中方这一决定得到了国际社会广泛支持和理解。截至昨天，150多个国家通过外交渠道，表示支持中方决定。近80个成员国代表专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。这再次证明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义和正确的立场。世界人民的眼睛是雪亮的。美国等少数国家玩弄各种伎俩，为民进党当局撑腰打气，鼓噪让台湾参加世卫大会。他们的图谋绝不会得逞！

彭博社记者：加拿大政府称，截至5月18日，加方收到5700份来自香港的签证申请。中方对此有何回应？

赵立坚：我想强调的是，香港国安法实施以来，香港社会重回安定，广大香港居民能在安全环境中更好行使各项合法权利、享受充分的自由，这是国际社会有目共睹的事实。

法新社记者：欧洲议会已通过有关冻结批准中欧投资协定的动议，将中国撤销对欧方制裁作为批准有关协定的前提。中方对此有何回应？对中欧投资协定的前景持何态度？

赵立坚：欧盟不顾中方严正立场和强烈反对，基于谎言和虚假信息，罔顾事实、颠倒黑白，执意作出单边制裁的错误决定，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系。中方对恶意传播涉疆谎言和虚假信息，严重损害中方主权和利益的欧盟有关机构和人员实施制裁，是维护自身利益的需要，也是对欧方搞制裁对抗作出的必要、正当回应。

欧方无理制裁导致当前中欧关系出现困难，这是中方不愿看到的，责任不在中方。希望欧方认真反思。我们有发展中欧关系的诚意，也会坚定维护自身主权、安全、发展利益。制裁对抗无助于问题的解决，也不是全面战略伙伴关系的相处之道，对话合作才是正道。“解铃还需系铃人”。欧方应该立即停止干涉中国内政，放弃对抗性做法，通过对话沟通妥善管控分歧，推动中欧关系克服当前困难，重回对话合作的正确轨道。

我还想强调的是，中欧投资协定是一份平衡、互利共赢的协定，不是谁对谁的恩赐。中方始终抱有诚意促进双方合作，希望欧方与我们相向而行，少一些情绪宣泄，多一些理性思考，作出符合自身利益的正确决定。

《中国日报》记者：据报道，中国公共外交协会昨天在新疆喀什举办了“我眼中的新疆”国际研讨会，你能否介绍有关情况？

赵立坚：5月17日至21日，中国公共外交协会会长吴海龙率团赴新疆参观访问。5月20日，代表团在喀什召开“我眼中的新疆”国际研讨会，外国前政要、中外专家学者和媒体代表40余人线上参会。

代表团成员从经济发展、社会繁荣、基础教育、宗教自由、女性地位等多个角度，讲述了实地走访乌鲁木齐、和田、喀什三地所见所闻，盛赞新疆社会和谐稳定令人印象深刻，特色产业蓬勃发展助力脱贫致富，当地民众生活美满、幸福指数高。与会外宾踊跃发言，批驳美西方涉疆不实报道和所谓“种族灭绝”等世纪谎言。美国国际问题专家威廉·琼斯、英国国际仲裁专家格雷厄姆·佩里、巴基斯坦中巴学会执行主任穆斯塔法等结合自身访疆经历讲述了他们眼中新疆和平、稳定、发展的故事。黑山前总统武亚诺维奇、斯洛文尼亚前总统图尔克、美国著名经济学家杰弗里·萨克斯等从国际法、多边主义等角度批驳了美西方对新疆的恶意攻击。

前几天，我也介绍过部分拉美和加勒比驻华使节访问新疆的情况，使节们同样盛赞新疆社会稳定、民族团结、宗教和谐、民生改善等发展成就。我们欢迎更多秉持公正、客观立场的国际友人通过实地走访，亲身感受没有西方“滤镜”、真实美丽的新疆。

法新社记者：关于巴以双方宣布停火，中方有何评论？

赵立坚：中方对巴以冲突双方实现停火表示欢迎，希望有关方切实停火止暴。中方赞赏埃及和联合国等方面的调解努力，我们也做了大量劝和促谈工作，愿继续同国际社会一道，促进巴以紧张局势进一步缓解。

十多天的冲突导致加沙地带人道主义形势十分严峻，急需国际社会伸出援手。中方将向巴方提供100万美元紧急人道现汇援助，并将根据巴方需要，继续在力所能及的范围内提供人道主义物资支持，积极参与加沙重建。我们还将向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供100万美元捐款，并向其援助20万剂新冠肺炎疫苗，为巴勒斯坦人民提供切实帮助。

为防止巴以冲突悲剧再次上演，国际社会应推动巴以双方重启和谈，在“两国方案”基础上实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。中方将推动安理会全面审议巴勒斯坦问题，对“两国方案”进行再确认，并将适时邀请以巴和平人士来华举办研讨会，也欢迎巴以双方来华举行直接谈判。

日本广播协会记者：还是有关巴以停火的问题。美国强调了自身发挥的作用，中方对此有何评论？

赵立坚：中方希望美国承担应尽责任，采取公正立场，践行真正的多边主义，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决发挥应有作用。

总台国广记者：据报道，近日委内瑞拉全国代表大会宣布任命新一届国家选举委员会5名委员和10名候补委员，其中包含数名反对党代表。委主要反对派领导人均发声表示支持。美国等部分国家对此持保留甚至批评态度。请问中方对此有何评论？

赵立坚：委内瑞拉根据宪法和法律成立新一届全国选举委员会，中方对此表示祝贺。中方希望委内瑞拉各方以此为契机，在宪法框架内加强对话协商，弥合分歧，共同促进稳定和发展。中方一贯反对外部势力干预委内瑞拉内政，呼吁国际社会尊重委方自决权，为委内瑞拉问题政治解决发挥建设性作用。

彭博社记者：你刚刚提到的有关新疆的研讨会上，我注意到杰弗里·萨克斯会上称，联合国人权高专和人权理事会正在同中方就赴新疆进行“独立调查”进行沟通。你能否介绍相关进展？

赵立坚：中方已经多次阐述关于联合国人权高专访问新疆的立场。我们早已向人权高专发出访华并访疆邀请，双方一直保持沟通。访问目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们欢迎一切秉持公正和正义立场的人士访问新疆，反对的是带着有色眼镜和意识形态偏见对新疆污蔑抹黑。

路透社记者：立陶宛议会审议通过了一项议案，称中国对新疆维吾尔族实施“种族灭绝”，并呼吁废除香港国安法。中方有何回应？

赵立坚：所谓新疆存在“种族灭绝”完全是彻头彻尾的谎言，其真正目的是破坏新疆社会稳定，遏制中国发展。涉港问题纯属中国内政，不容任何外部势力干预。中方捍卫国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移。我们坚决反对立陶宛有关方面粗暴干涉中国内政的行径，敦促立方立即纠正错误，避免损害中立关系大局。

湖北广电记者：据报道，在白宫和美国两党推动多项反华法案的背景下，美国社会66个反战和进步团体、至少4名国会议员对此提出质疑。他们发表了联合声明，反对白宫和美国两党个别议员妖魔化中国的战略，认为这无助于解决美国国内问题，只会助长对亚裔的仇恨和暴力。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，一段时间以来，美国各界越来越多有识之士发出了反对妖魔化中国的客观理性声音。他们这样做无疑是符合美国和美国人民利益的。

中美作为世界前两大经济体，利益高度交融。中美合作将极大促进两国人民福祉，也有利于共同应对气候变化、传染病、疫后全球经济复苏等全球性挑战；中美对抗对两国和世界只会带来灾难。美国国内总有一些人抱守冷战零和思维和意识形态偏见，大肆渲染“中国威胁论”，鼓噪对华全面战略竞争，甚至挑动中美“脱钩”和对抗，这与两国和世界人民期盼中美交流合作的普遍愿望背道而驰。

我愿重申，中国的发展道路和内外政策是清晰的、一贯的。中国发展的目标是让中国人民过上更加幸福美好的生活，而不是同美国争高下、拼输赢。中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。

我们希望美国行政部门和国会认真倾听来自美国各界的客观理性声音，正确看待中国发展和中美关系，停止对中方的无端诋毁和指责，停止炮制各种涉华消极议案，多做有利于中美关系发展和世界和平、稳定与繁荣的事。

《南华早报》记者：据报道，日本防卫大臣岸信夫称，考虑到中国不断增强的军力，日本必须加速提高自身防卫能力。报道称，岸信夫有关言论表明日本国防预算将会取消长期以来年度国防支出占国内生产总值1%的上限。中方对此有何回应？

赵立坚：我注意到有关报道。我还注意到，日方有关官员妄称日本要将中国军力增长作为日本增加国防预算的最重要原因，把台湾地区局势当成自己的问题，还要同美方讨论对《日美防卫合作指针》作相应修改。日方发表上述不负责言论，公然宣扬军备竞赛，渲染地区紧张局势，挑动国家军事对抗，甚至企图插手台湾问题，干涉中国内政，性质极其恶劣。中方对此强烈不满和坚决反对。我愿强调以下几点：

第一，中国始终走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。中国国防力量的发展，既是维护自身主权、安全和发展利益的需要，也是维护国际和地区和平稳定的需要。中国将继续做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围。中方没兴趣同任何人玩军备竞赛游戏。

第二，台湾问题纯属中国内部事务，中方绝不容许任何国家以任何方式插手干预。中国必须统一，也必然统一。日方总是有一小撮势力沉迷在军国主义旧梦中不思悔改、野心不死，时至今日仍妄图染指台湾。我们再次正告日方，中国政府和军队维护国家主权、安全、统一的决心和意志坚如磐石。日方不要把手伸得太长。

第三，日本近代军国主义侵略扩张给包括中国在内的亚洲各国人民带来深重灾难。作为二战战败国，日本动辄喊打喊杀、舞枪弄棒，无非是要突破战后束缚，重走军事扩张老路。日本和军费占全球近四成的美国结盟，四处炫耀武力，竟然还指责他国正常军力发展，这种做法极其无理。我要奉劝日方反躬自省，停止破坏地区和平稳定局势，停止对中国造谣中伤。

路透社记者：台湾“卫生部长”称，已同美国卫生与公众服务部长通话，请求美方提供疫苗援助。你对此有何回应？

赵立坚：首先我要纠正你的说法，我们不承认所谓的“部长”。台湾当局以疫谋独、借疫情搞政治操弄的做法毫无意义。

《北京青年报》记者：据报道，新加坡总理李显龙19日表示如中美关系恶化对两国及全世界均不利，中美须共同寻求合作领域。新加坡副总理兼经济统筹部长王瑞杰20日也表示，中美两国如果在健全的机制下进行竞争，就能促成解决全球性问题的方案。中方对此有何评论？

赵立坚：中美关系保持健康稳定，不仅符合两国人民根本利益，也是地区国家和国际社会的普遍期待。中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时也将坚定维护国家主权、安全、发展利益。美方应该顺应时代潮流，倾听地区国家心声，正确看待中国，同中方相向而行，加强对话、聚焦合作、管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。

总台央视记者：据报道，针对柬埔寨被认为过度依赖中国的说法，柬埔寨首相洪森20日在“亚洲的未来”会议上表示，“如果没有中国的援助柬埔寨还能依靠谁？”洪森还表示，中国的基建投资对柬埔寨的经济增长而言不可或缺。中方对此有何评论？

赵立坚：我们高度赞赏洪森首相的有关表态。洪森首相是本地区资深政治家，也是中国人民尊敬的好朋友、老朋友，具有敏锐的政治洞察力和战略远见，一贯在重大问题上秉持客观公正立场，不仅为柬埔寨国家发展和维护民族尊严作出杰出贡献，也为维护国际关系民主化以及国际和地区的和平、稳定与发展作出了积极努力。

中方一贯高度重视对柬关系，两国致力于弘扬传统友好，积极构建中柬命运共同体。正如洪森首相所说，中方向柬方提供的帮助是真诚的，不附加任何条件。中方已经并将继续为柬埔寨的经济发展、民生改善提供力所能及的帮助，让两国民众特别是柬埔寨人民从中柬互利合作中获得实实在在的好处。

路透社记者：据了解，一些中国政府机构人员被要求不得在办公区域内停放特斯拉电动汽车。你是否了解有关情况？

赵立坚：我不了解你说的情况。

(责编：刘叶婷、常红)