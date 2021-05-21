新华社北京5月21日电 题：偏执与偏见对中欧合作有百害而无一利

新华社记者韩冰 韩梁

欧洲议会20日通过决议称，在中方解除对欧洲议会议员等实施的反制裁之前，将“冻结”关于批准中欧投资协定的有关讨论。如此偏执与偏见，对中欧合作有百害而无一利。

这样的决议不公平、不公正。欧方拿中方制裁说事，但事情的来龙去脉是，欧方先罔顾事实，基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁。而所谓新疆人权问题，本就是罔顾事实、颠倒黑白的谬论，已在全球范围内被越来越多的有识之士戳穿。中方实施反制裁，是对欧方搞制裁对抗作出的正当回应。欧方无理制裁，导致当前中欧关系出现困难，这是中方不愿看到的，责任不在中方，希望欧方认真反思。

这样的决议不明智，不理智。中欧投资协定是一份平衡、互利共赢的协定，并不是谁对谁的恩赐。其本质是互利互惠，有利于中国，有利于欧盟，有利于世界。去年底相关谈判如期完成以来，各方普遍认为，这份“里程碑”式的协定将深化中欧双边经贸合作，开启中欧伙伴关系新时代。如今，全球疫情形势仍不容乐观，包括欧洲在内的世界经济亟待复苏，欧方应和中方共同推动协定早日生效，造福双方人民，为全球经济增长注入宝贵“正能量”。当此之时，在中欧投资协定问题上搞政治操弄，尤其缺乏理性。

对于中欧合作，始终要看大局、看大势。自1975年建交以来，中欧关系曾面临各种挑战，一路坎坷，但最终还是迈过障碍，不断向前发展。去年，在新冠疫情背景下，中国跃居欧盟第一大贸易伙伴；今年，中欧地理标志协定的生效，为双方合作注入新动力、提供新平台。事实一再证明，险滩和礁石阻挡不了奔腾入海的河流。制裁对抗无助于问题的解决，也不是全面战略伙伴关系的相处之道，对话合作才是正道。

作为世界两大力量、两大市场、两大文明，中欧唯有合作，才能共赢。和中国相处，应有远见，不抱偏见；应相互尊重，不居高临下；应实事求是，不颠倒黑白；应求同存异、和而不同，不党同伐异、搞“小圈子”。

解铃还须系铃人，欧方应该立即停止干涉中国内政，放弃对抗性做法，通过对话沟通妥善管控分歧，推动中欧关系克服当前的困难，重回对话合作的正确轨道。中方始终抱有诚意促进双方合作，希望欧方与中方相向而行，少一些情绪宣泄，多一些理性思考，做出符合自身利益的正确决定。

(责编：刘叶婷、常红)