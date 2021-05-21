中外嘉宾与参会青年线上交流。 中国外文局供图

人民网北京5月21日电 （记者陈尚文）5月20日，由中国外文局国际传播文化中心、杜威中国中心和潘基文中心联合主办的“电子竞技：世界社交新语言”杜威全球对话第四期活动在线举行。

国际电子竞技联合会特别咨询顾问、新加坡电竞和网络游戏协会联合创始人Nicholas Khoo，美国CPL电子竞技职业联盟首席执行官Scott Valencia，北京卓樾网络科技有限公司首席执行官李海滨，ESL电子竞技联盟商务总监Eric Jou，ADE亚洲数字娱乐集团总裁Frank Yong等国内外电竞行业资深从业者相聚云端，围绕青年语言、城市语言和世界语言三个维度，深入探讨了电子竞技在全球化背景下的发展新前景，以及在促进青年交流、文化传播等方面的重要作用。

与会嘉宾指出，电竞是一个不断成长的行业，吸引了大量青年人和资本进入；电竞也是一个年轻的行业，面临着人才匮乏、舆论争议等诸多挑战。电竞行业更新换代快，相较于传统体育竞技，电竞运动员职业生涯更为短暂。因此，各有关方面应共同努力，建立一个安全、包容、健康的电竞生态，为年轻电竞人提供一个良好、可持续的成长环境。

与此同时，电竞在国际文化交流中的重要作用日益凸显。与会嘉宾认为，近年来，随着网络基础设施建设的完善和升级，电竞产业呈现爆炸式增长，电竞逐渐从次文化上升为主流文化，成为了世界青年人共同的语言。不同国家、不同种族、不同背景的年轻人借助电竞这一平台，实现了零距离交流；大型电竞赛事也成为了一些城市的标志性活动，面向世界各地的观众塑造城市品牌、传播城市文化。

与会嘉宾还特别强调，中国是世界最大的电竞市场之一。在中国，电竞产业正在推动以5G、VR等为代表的高端技术走向全球。

参会嘉宾还与中外青年代表就电竞理念传播、中国电竞市场发展等问题进行交流问答。与会嘉宾表示，电竞成为了全球运动，带来了很多就业机会。为了促进电竞进一步发展，塑造体育界接受的价值观至关重要。

21世纪以来，电子竞技凭借多元化、强交互、重体验的特点，吸引了无数人特别是“Z世代”青年的参与，成为了一门独特的新型社交语言。电子竞技产业除了本身的娱乐属性外，更多开始承担起了文化传播和价值观引领的作用。

(责编：刘叶婷、常红)