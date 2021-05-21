综合消息：亚洲安全观在新形势下的现实意义更为凸显——多国人士回顾习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话

新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：7年前的今天，亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会在上海举行，国家主席习近平主持会议并发表题为《积极树立亚洲安全观 共创安全合作新局面》的主旨讲话，全面阐述共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。

多国人士近日在接受新华社记者采访时表示，在百年变局和世纪疫情叠加的当下，亚洲安全局势面临诸多挑战。习近平主席7年前提出的亚洲安全观的前瞻性和现实意义更为凸显，有助于各国在新形势下秉持多边主义，捍卫公平正义，实现本地区和平、稳定、繁荣和可持续发展。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫表示，习近平主席提出的亚洲安全观促进各国合作解决安全问题，是中国在安全领域对世界贡献的中国方案和中国智慧，具有重要的指导意义。亚洲命运共同体既是生存之道，也是发展之策，是引领亚洲迈向发展新阶段的必由之路，也是推动世界发展繁荣的必然选择。

巴基斯坦总理外交事务咨询委员会成员阿迪勒·纳吉姆认为，在全球新冠疫情背景下，习近平主席提出的共同、综合、合作、可持续的新安全观尤为重要。不仅亚洲地区应践行这一新安全观，全球范围内也应致力于此。秉持多边主义、捍卫公平正义等理念对共建亚洲命运共同体十分重要。

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所外事咨询师舍拉迪尔·巴克特古洛夫说，为构建一个和平、繁荣的亚洲，为应对新形势下的安全挑战，包括吉尔吉斯斯坦在内的所有国家都需要加强和深化多领域合作。习近平主席的主张为亚洲各国人民密切相互联系奠定了基础，反映了各国人民追求地区和平、安全、稳定、繁荣和可持续发展的愿望。

哈萨克斯坦首任总统基金会下属的世界经济政治研究所研究员叶尔兰·马季耶夫说，习近平主席提出的亚洲安全观丰富了亚洲地区安全合作理念，倡导在亚洲建立一个更具包容性和开放性的安全架构。

柬埔寨驻中国大使馆商务参赞钱明光说，亚信会议为成员国之间增进互信、增强合作作出了重要贡献。中国近年来为亚信会议发展所做的方方面面工作也切实践行了习近平主席提出的亚洲安全观。例如，中国举办的亚信金融峰会已成为成员国开展前瞻性区域金融务实合作的重要平台，为各国经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路建言献策，对促进地区共同繁荣和全球经济复苏发挥重要作用。

中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基认为，习近平主席提出的亚洲安全观对地区安全产生了积极影响。中国所倡导的坚持同舟共济、促进战略信任、倡导互利共赢、秉持多边主义、捍卫公平正义等正成为国际关系中的“灯塔”。俄罗斯和中国都致力于维护亚洲稳定，两国的安全合作在维护亚洲的稳定和安全方面起着重要作用。（执笔记者：赵嫣；参与记者：蒋超、蔡国栋、关建武、努尔然、张继业、毛鹏飞、鲁金博）

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