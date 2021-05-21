新华社布鲁塞尔5月20日电（记者李骥志）欧盟理事会20日建议，欧盟成员国可以向已完成新冠疫苗接种的部分非欧盟旅行者放松入境防疫限制。

欧盟理事会20日建议说，如果欧盟成员国接受来自第三国的非必要旅行者通过出示疫苗接种证明免于检测和隔离，那么原则上这些旅客应该接种欧洲药品管理局所承认的疫苗，并且注射最后一剂要满14天后才可入境。同时，欧盟成员国也可以对接种世界卫生组织批准紧急使用的疫苗的旅行者放松入境限制。

欧洲药管局迄今已批准4款新冠疫苗紧急使用，分别是美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗、英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗、美国莫德纳公司的疫苗和美国强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗。世卫组织已向6款新冠疫苗颁发紧急使用认证，分别是辉瑞疫苗、两个版本的阿斯利康疫苗、强生疫苗、莫德纳疫苗和中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗。

欧盟理事会当天还建议，对过去14天内每10万人中新增感染75例以下的国家和地区人员可以放宽入境防疫限制。

欧盟理事会的建议是基于5月3日提出的一项提议，该提议希望在全球新冠疫苗接种取得进展的情况下，有条件欢迎国际旅客，以振兴受疫情重创的旅游业。但欧盟理事会建议本身并不具法律约束力，如何执行该建议内容由欧盟各成员国政府自行决定。

在鼓励各国放松入境管制的同时，欧盟设置“紧急刹车”机制：如果欧盟以外某国家或地区的疫情迅速恶化，尤其是发现需要关注的变异病毒时，欧盟成员国可以临时重启入境限制措施。

此外，塞浦路斯政府20日宣布，中国国药新冠疫苗接种者可免检测、免隔离进入塞浦路斯，决定于21日生效。该国交通部长卡鲁索斯当天发表声明说，完成以下任意疫苗：即欧洲药管局批准的疫苗、俄罗斯“卫星V”疫苗和中国国药疫苗的接种者，无论从哪个国家或地区出发，均可免检测、免隔离入境塞浦路斯。（参与记者：郭明芳）

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