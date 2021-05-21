新华社华盛顿5月20日电 题：贫富分化加剧凸显美政策弊端和制度失灵

新华社记者许缘 邓仙来 高攀

美联储近期一项调查显示，新冠疫情在美暴发一年多以来，美国贫富分化不断加剧。分析人士认为，疫情进一步拉大美国贫富差距，但贫富分化问题由来已久，其根源在于美国政策弊端和制度失灵。

美联储日前发布的2020年美国家庭经济状况调查显示，受疫情影响，2020年第四季度，约四分之一受访成年美国人认为自身经济状况较一年前更差，同比增长14个百分点，达到2014年发起该调查以来最高值。不同族裔对自身经济状况看法的差异正在拉大。

今年第一季度，美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长6.4%。但“亮眼”表现背后却存在更多的“失衡”。

据牛津经济研究院测算，2020年3月至2021年1月，美国收入排名前20%的富人资产增加约2万亿美元，而排名后20%人口的资产减少1800多亿美元，经济复苏红利并未普惠不同收入阶层。

分析人士指出，疫情加速美国社会财富集中，但贫富分化加剧的根本原因在于美国政治经济制度失灵带来的长期和深层次危害。

从短期政策来看，美联储作为美国货币发行机构和货币政策制定机构，在疫情下无节制地推行量化宽松政策，对贫富分化起到推波助澜作用。知名投资人斯坦利·德鲁肯米勒日前抨击美联储不计后果地印钞，是加剧社会财富水平两极分化的“罪魁祸首”。他还指出，美联储超宽松货币政策将导致通货膨胀，这对生活开支占预算大头的穷人伤害显著，但对富人的影响则小得多。

美国政府近期提出向大企业和富裕阶层加税以缓解联邦财政赤字危机，试图借此缓解日益严重的收入不平等。但有研究显示，在美国1969年、1976年和2013年实施的三次税改中，提高有效资本利得税率只在短期内降低收入前0.01%群体的总财富占比，长期而言并未根本改变贫富分化趋势。

美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨在其2019年发表的著作《人民、权力与利润》中将造成经济不平等的“元凶”直指美国政治经济体制。他认为，民主制度正被寡头用来进行装模作样的选举，经济制度也在少数公司主导行业的趋势中遭到破坏，导致不平等加剧和经济增长放缓。

《纽约时报》在同年发表的书评中指出，支配美国经济运转的游戏规则从来都偏向富人，这加剧了经济不平等，并造成市场力量向各行业的大公司加速集中。文章说，大公司和富人将财富实力转化为政治力量，通过推动减税和放松监管等政策改革巩固其经济地位。但在此过程中，依靠公共教育机构、工会组织和社会保障体系的人利益更加受损。

无独有偶。美国前劳工部长莱克在其2020年发表的著作《体制》中提出，积累更多财富和权力的美国精英阶层正在“接管体制”。财富与权力相互结合，制造寡头政治、破坏民主制度。美国政治经济体制已经失灵。

(责编：崔越、刘洁妍)