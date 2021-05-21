5月20日，江苏省徐州市委书记周铁根会见到访的中国—东盟公共卫生合作交流代表团。人民网 羡江楠摄

人民网徐州5月21日电（羡江楠）5月20日，江苏省徐州市委书记周铁根会见到访的中国—东盟公共卫生合作交流代表团。代表团由中国—东盟中心秘书长陈德海带领，马来西亚驻华大使努西尔万、印尼驻华使馆副馆长迪诺公使、文莱驻华使馆副馆长洪丽玲公使、柬埔寨驻华使馆副馆长萨达罗公参等东盟国家驻华使领馆代表，中国外交部亚洲司陈俊杰参赞，徐州市委常委、市委秘书长王强，副市长李燕、张克，江苏省外办一级巡视员黄锡强，中国社科院、北京大学、察哈尔学会有关专家学者、国药等企业代表出席会见活动。

周铁根书记欢迎代表团到徐州共同举办中国—东盟公共卫生合作交流会，介绍了徐州经济社会的发展情况，表示徐州是汉文化发祥地，是华东地区的重要交通枢纽，也是淮海经济圈的中心城市，目前正在大力推进产业转型、城市转型、生态转型和社会转型，聚集“两高两强”，打造贯彻新发展理念的区域样板。期待通过此次交流会，充分发挥中国—东盟中心等平台作用，推动徐州与东盟国家进一步加深友谊、拓展合作。

中国—东盟中心供图

陈德海秘书长感谢徐州市热情的接待及对此次交流会的大力支持。他回顾了中国与东盟国家应对新冠肺炎疫情期间在推进公共卫生及复苏经济方面所作的努力，高度评价徐州市与东盟国家交流合作的巨大成效。他表示，中国—东盟中心愿积极支持徐州市加大开放合作的努力，将与徐州市密切配合，共同推进中国与东盟各领域互利合作。

中国—东盟中心供图

努西尔万大使感谢徐州市政府的周到安排，表示徐州社会经济发展成果给他留下了深刻印象。新冠疫情暴发以来，东盟与中国守望相助、共克时艰，双方关系发展进入了新阶段。期待交流会进一步落实双方领导人和外长达成的共识，深化抗疫及公共卫生等领域的合作。包括马来西亚在内的东盟国家也愿在《区域经济伙伴关系协定（RCEP）》框架的支持下，同中方密切务实合作，共创更美好的未来。

5月21日，中国—东盟公共卫生合作交流会在徐州举办。人民网 羡江楠摄

中国—东盟公共卫生合作交流会于5月21日由中国—东盟中心、印度尼西亚驻华使馆和徐州市人民政府联合举办。

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