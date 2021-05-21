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美联储计划今夏发布央行数字货币讨论文件

2021年05月21日15:21 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿5月20日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会主席鲍威尔20日表示，美联储计划今年夏天发布有关中央银行数字货币利弊的讨论文件，将广泛征求公众意见，为美联储决定是否发行央行数字货币提供参考。

　　鲍威尔当天发表视频讲话时说，过去几年，美联储一直在从多个角度研究发行央行数字货币的潜在益处与风险，关注重点是央行数字货币是否以及如何改善美国国内支付体系。

　　鲍威尔指出，美联储认为央行数字货币应作为现金和数字形式美元的补充、而非替代，其设计要考虑货币政策、金融稳定、消费者保护、法律和隐私等重要因素，需仔细研究和分析。

　　鲍威尔强调，在决定是否以及如何发行央行数字货币前，美联储会广泛听取意见，并在制定央行数字货币的国际标准方面与美监管机构和其他央行积极接触。

　　鲍威尔还表示，考虑到加密货币价值的波动等因素，目前加密货币还不能作为便利的支付手段。与美元等法定货币币值相关的“稳定币”可能提高支付效率和降低交易成本，但也对用户和金融体系构成潜在风险，应注意加以适当监管。

(责编：崔越、刘洁妍)

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