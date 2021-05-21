新华社华盛顿5月20日电（记者高攀 许缘）美国总统拜登20日签署一项行政令，要求联邦政府部门采取新的措施应对与气候变化相关的金融风险。

根据这项行政令，白宫国家经济委员会主任与国家气候顾问需在120天内制定一项应对与气候相关金融风险的全面政府策略，包括衡量、评估、缓解和披露联邦政府项目、资产、债务与气候相关的金融风险，以及确定美国在不晚于2050年前实现温室气体净零排放所需的融资。

作为美国金融稳定监督委员会主席的美国财政部长负责评估与气候变化相关、可能影响到联邦政府金融稳定和美国金融体系稳定的风险，需在180天内向总统提交缓解风险的政策建议报告。行政令还要求保护美国家庭储蓄和养老金不受与气候相关金融风险的威胁。

美国财政部长耶伦当天发表声明说，实现净零排放需要对美国能源行业和整个经济进行变革性投资，全球金融业将在促进美国绿色投资方面发挥重要作用，实现这样的目标必须提高金融体系对于气候变化风险的韧性。她表示，美国财政部将与其他金融监管机构一起完善与气候相关金融风险的信息披露，加强美国金融稳定风险评估，提高美国金融体系韧性，并通过二十国集团等平台加强国际合作。

白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯当天对媒体表示，美国现代金融体系建立在假设气候稳定的基础上，“很明显，我们不再生活在这样的世界里”。

美国2020年正式退出应对气候变化的《巴黎协定》。今年1月拜登政府上任后，美国于2月正式重返该协定。美国财政部4月宣布设立“气候中心”并任命首位“气候顾问”，以协调整个部门应对气候变化的经济政策。

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