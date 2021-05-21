新华社伊斯兰堡5月21日电 特稿：肝胆相照 命运与共——写在中国和巴基斯坦建交70周年之际

新华社记者蒋超 李浩 邓凯尹

这是两个肝胆相照的国家，这是一种命运与共的友谊。

巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一。1951年5月21日，中巴正式建交。70年来，两国守望相助，已发展成为全天候战略合作伙伴。中巴经济走廊建设硕果累累，构建新时代更紧密的中巴命运共同体理念深入人心。

携手同行 共谱世代友谊

2015年4月21日，巴基斯坦首都伊斯兰堡的议会大厦演讲大厅内座无虚席。首次访巴的中国国家主席习近平在演讲中回顾了两国交往的历史：“建交以来，在两国历代领导人关心和培育下，在两国各界人士共同努力下，中巴建立了全天候友谊，开展了全方位合作。无论国际风云和两国国内局势如何变化，两国在涉及彼此核心利益问题上一贯相互理解、相互支持。这份情谊堪称独一无二。”

在伊斯兰堡，至今仍有老一辈中国领导人留下的历史印记。在离议会大厦不远处的使馆区，有一条主干道名为周恩来大道，这是巴第一条以外国领导人名字命名的道路。向着大道西南方夏克巴里安山的国际友谊林望去，周恩来总理第二次访巴时亲手植下的乌桕树挺拔而立，这是友谊林中第一棵外国领导人植下的友谊之树。

历经70年风云变幻，中巴友谊牢不可破，坚如磐石。两国政府和人民用行动诠释着“铁杆兄弟”的情谊。

新中国打破外部封锁、恢复联合国合法席位等，都离不开巴基斯坦的宝贵支持；2008年中国汶川发生特大地震，巴基斯坦以全部战略储备帐篷倾囊相助；2010年巴基斯坦遭受特大洪灾，中国派出历史上最大规模的医疗救援队……

新冠疫情暴发以来，两国政府和人民全力支持彼此抗疫。中国遭受疫情侵袭之初，巴基斯坦总统阿尔维第一时间向习近平主席致函慰问。巴参议院和国民议会先后通过决议，坚定支持中方抗疫。巴政府和社会各界全力向中方提供口罩等防疫物资。

巴基斯坦遭受疫情侵袭之时，中国派出医疗专家组，援助多批防疫物资。在中国新冠疫苗研发成功后，巴基斯坦成为中国政府对外援助疫苗的第一个受援国，巴军队也是第一个接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队。

阿尔维说，巴中友谊“比山高、比海深、比蜜甜”，双边关系不断发展深化，成为国与国交往的典范。

务实合作 共筑经济走廊

“中巴经济走廊是中巴实现共同发展的重要抓手。我们要发挥走廊建设对两国务实合作的引领作用。”6年前，习近平主席的倡议吹响了走廊大规模建设的“集结号”。

作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊于2013年启动建设。2015年，两国明确了以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点的“1+4”合作布局。

在前不久刚刚实现大坝二期截流的巴基斯坦苏吉吉纳里水电站建设现场，32岁的地质工程师汗正忙碌着。作为中巴经济走廊优先实施的重点项目之一，这座水电站预计2022年12月完工，建成投产后每年可向巴提供32.12亿千瓦时清洁电能。

“走廊项目为我的家乡同胞带来很好的就业机会，”汗憧憬道，“父母为我能在这里工作而高兴。我学到了很多技能，一定会拥有美好的未来。”

在旁遮普省中部的萨希瓦尔燃煤电站，电力工程师坦维尔和他的中国同事们戴着口罩，坚守在集控室岗位上。严格的防疫措施使这座电站自新冠疫情暴发以来，始终保持“零感染”。作为走廊框架下首个建成投产的重大能源项目，电站两台机组累计发电量已超过300亿千瓦时。

“包括萨希瓦尔电站在内的走廊能源项目，给巴带来急需的电能。”坦维尔说。

驾驶汽车驰骋在喀喇昆仑公路二期（赫韦利扬至塔科特段）的道路上，从事运输工作的伊斯拉尔正享受着平稳舒适的旅途体验。作为走廊重大交通项目，这条由中国公司承建的公路于2020年7月底全线通车，原本五个半小时的车程缩短至不到两个小时。

“运送建材的时间大幅缩短，不仅提高了收入，还使我的卡车油费和保养费用大幅降低。”伊斯拉尔说。

在瓜达尔港，伴随着货轮的汽笛声声，港口和自由区正在运转。在瓜达尔新国际机场、中巴友谊医院、职业技术培训学校、东湾快速路等项目现场，两国工人们挥洒汗水，干劲十足。瓜达尔港正朝着地区物流枢纽和产业基地的定位方向稳步迈进。

截至目前，走廊项目已有70个，其中46个项目已开工建设或完工。

“走廊建设解决了巴能源短缺的问题，带来了7.5万个就业岗位，通过现代化的交通基础设施将巴基斯坦各地连接起来。”巴参议院外交委员会主席侯赛因说，“一带一路”建设促进了巴经济社会发展，开启了一个互联互通的崭新世界。

利济民众 共图发展大计

“走廊规划和布局要兼顾巴基斯坦各地区，让发展成果惠及巴基斯坦全体人民，进而惠及本地区各国人民。”6年前习近平主席的嘱托，已成为巴基斯坦人民感受到的实实在在的好处。

中国驻巴基斯坦大使农融说，中巴经济走廊合作启动后，中国连续6年成为巴最大贸易伙伴，连续7年成为巴最大投资来源国，走廊累计为巴带来254亿美元直接投资。

中巴自贸协定第二阶段议定书正式生效后，两国贸易自由化水平大幅提高。根据中国商务部的统计，2020年中国自巴进口21.2亿美元，同比增长17.5%。

目前，巴政府已经确定9个特别经济区。由中巴两国公司共同开发建设的拉沙卡伊特别经济区，就是其中之一。项目位于西北部开伯尔-普什图省，将通过吸引中巴企业入驻，拓展产业合作空间，打造一个制造业中心，创造更多就业岗位。

巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席巴杰瓦说，中巴经济走廊项目填补了巴在能源、通信等方面的空白，接下来将通过工业化和扩大农业领域的合作创造更多就业和投资机会，让走廊建设惠及更多民众。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗说，巴方高度重视“一带一路”建设，中巴经济走廊对巴未来发展至关重要，巴政府愿与中方一道加快推进走廊项目建设。

站在建交70年新的历史起点上，中巴友好和支持中巴经济走廊建设已成为巴基斯坦各界共识。展望未来，高质量发展的中巴经济走廊将展现更美好的前景。

(责编：杨光宇、白宇)